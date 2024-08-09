中國國安部撰文 留學仲介機構恐藏危害國安行為

中國國家安全部門今天在微信公眾號上發文，針對中國赴海外的留學生，要留意以留學為誘餌，引誘中國學生展開反中活動，尤其仲介機構幫忙潤色申請書，成為滲透通道，指稱這潛藏國安風險隱患。

中國國安部9日上午在微信發文指出，近期國安機關破獲的有關案件表明，在個別仲介機構助力下，「境外反華勢力費盡心機滲透我青年學生群體，在留學申請文書中暗藏『私貨』，增添竄改大量非法內容，既是對青年學生的極大不負責任，更會損害我國家形象、危害我國家安全」。

這篇文章沒有透露說明破獲的案件是哪一些仲介機構，以及是哪一個國家對中國留學生進行「策反」與「引誘」。

不過，該文以舉例做了相關案件的說明。某留學仲介機構負責人告訴想要留學的張某，某國高校給中國留學生開通了「綠色通道」，申請文書只需適當「潤色」就能大大提高成功率。

隨後張某的申請文書被植入大量「迎合反華偏見、包含反動政治言論的虛假內容」，成為了該留學仲介機構違法行為的直接受害者，經國安機關偵查，2024年5月，該留學仲介機構及其負責人被依法處置。

這篇文章認為的「潛藏的風險隱患」，其原因在於國家安全意識淡薄，迎合反中論調、充當境外勢力反中的幫兇，並且培訓指導監管失當讓申請文書增加操作空間。

最後，這篇文章以「中華人民共和國反間諜法實施細則」規定稱，捏造、歪曲事實，發表、散布危害國家安全的文字或者訊息，或者製作、傳播、出版危害國家安全的音像製品（指錄音帶和錄影帶等）或其他出版物的，屬於間諜行為以外的其他危害國家安全行為。

中國國家安全部門並稱，要留學生與家長警惕、謹慎，並說若發現有危害國家安全的違法行為與線索，可向國家安全機關舉報。