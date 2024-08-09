陸外交部長篇報告 控美國民主基金會扶持台獨分裂勢力

大陸外交部9日在官網發布一份報告，當中直接點名美國民主基金會「扶持台獨分裂勢力」，渲染「今日烏克蘭，明日台灣」虛假敘事，以及勾結「反中亂港勢力」，為亂港份子提供支持。

這份名為「美國國家民主基金會的所作所為及真實面目」的報告，篇幅長達7,000餘字，針對美國國家民主基金會（NED）批評，首先提到這個組織是美國政府的「白手套」、是美國中情局「隱蔽戰略」的實施機構，資金來自美國政府撥款，「長期以來打著『促進民主』的幌子，顛覆他國政權，干涉別國內政，煽動分裂對抗，蠱惑干擾輿論，實施思想滲透，惡行劣跡罄竹難書，造成深重危害」。

報告強調，「我們有必要進一步曝光揭露NED，促使各國進一步警醒警惕，識破戳穿NED的真實面目，防範回擊NED的干擾破壞，堅決維護國家主權、安全和發展利益」。

報告指出，NED扶持台獨分裂勢力。2022年，NED夥同民進黨當局舉辦「世界民主運動」大會，邀請一些歐洲國家議員和智庫代表參會，動員「民主力量」，開闢「民主鬥爭的東方前線」，渲染「今日烏克蘭，明日台灣」虛假敘事。2023年7月，NED會長戴蒙．威爾遜（Damon Wilson）赴台灣參加台灣民主基金會20周年國際會議，向蔡英文頒授「民主服務獎章」。

報告還提到NED長期通過輸送資金、公開支持等方式，勾結亂港勢力，2020年在其涉港資助項目清單中設立多個項目，共計31萬多美元，「為亂港份子提供支持」。2023年，NED串聯「香港觀察」、「大赦國際」等組織以及美國、英國、德國反華議員提名亂港分子黎智英參選2023年諾貝爾和平獎。

此外，NED長期扶持反華組織「世界維吾爾代表大會」，每年資助規模在500萬至600萬美元之間。2024年3月，NED舉辦活動，邀請「世維會」頭目發言，「抹黑中國民族政策和民族地區發展成就」。NED向「東突教育與互助協會」頭目奧烏茲汗提供資助，並借機挑撥中國和土耳其關係；NED還資助「東突」組織頭面人物「頻繁竄訪土耳其，勾連『東突』勢力滋事」。

針對西藏的部分，報告提到2023年3月威爾遜率領NED代表團赴印度達蘭薩拉，與「藏獨頭目」會面，聲援「藏獨」活動。2023年11月NED授予「藏獨」份子久美嘉措「個人勇氣民主獎」。2024年4月，NED邀請西藏流亡政府首席噶倫邊巴次仁赴NED總部活動。

此外，報告也花費不少篇幅歷數NED「策動顏色革命，顛覆他國政權」的事件，包含2022年9月伊朗「頭巾風波」、企圖顛覆北韓政權、自「阿拉伯之春」以來煽動顏色革命、「參與烏克蘭顏色革命」等。

其中包含在2004年「橙色革命」中，NED向烏克蘭反對派提供6500萬美元資金。2007年至2015年，NED投入3000多萬美元扶持烏克蘭非政府組織，鼓動「公民活動」。2013年至2014年「廣場革命」中，NED資助大眾媒體研究所，散佈煽動資訊。NED還投入數千萬美元，利用社交媒體傳播虛假資訊，「激化烏克蘭民族矛盾，在烏東地區挑動民族對立」。