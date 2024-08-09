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大陸國安部：某些國家以「留學」為餌引誘陸生「反華」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸國安部罕見針對留學申請環節示警國安風險。圖為美國哈佛大學畢業典禮。（歐新社）
大陸國安部罕見針對留學申請環節示警國安風險。圖為美國哈佛大學畢業典禮。（歐新社）

大陸國安部再度發文，這次針對的是大陸學生赴海外留學，文章強調很多留學申請文件與服務暗藏「私貨」，有某些國家在收緊留學政策的同時，還以留學為「餌」引誘大陸學生開展「反華」活動，也潛藏國安風險隱患。

大陸國安部9日上午在微信發文指出，近期國安機關破獲的有關案件表明，在個別仲介機構助力下，「境外反華勢力費盡心機滲透我青年學生群體，在留學申請文書中暗藏『私貨』，增添篡改大量非法內容，既是對青年學生的極大不負責任，更會損害我國家形象、危害我國家安全」。

文章並沒有揭露國安機關破獲的案件是哪些仲介機構、以及具體是哪些國家針對大陸學生進行策反與引誘，還有究竟損害了哪方面的國家安全。

不過文章指出，某留學仲介機構負責人「小睿」告訴欲留學的張某，某國高校給中國留學生開通了「綠色通道」，申請文書只需適當「潤色」就能大大提高成功率。隨後張某的申請文書被植入大量「迎合反華偏見、包含反動政治言論的虛假內容」，成為了該留學仲介機構違法行為的直接受害者，經國安機關偵查，2024年5月，該留學仲介機構及其負責人被依法處置。

文章強調，近年來，某些國家持續收緊自己的留學政策，同時妄圖以留學為「餌」誘拉青年學生開展反華活動。個別留學仲介一味追求經濟利益和留學率，國家安全意識淡薄，不惜迎合反華論調，充當境外反華勢力幫兇，誘導青年學生編造虛假履歷、捏造假像，從而造謠逐利，潛藏危害國家安全風險隱患。

針對留學仲介服務「潛藏的風險隱患」，文章指出包含通過造謠污蔑以提升境外高校錄取率，客觀成為境外反華勢力「馬前卒」，為反華活動輸送「炮彈」，「嚴重損害我國家利益和形象聲譽」；部分機構線上培訓指導缺乏審核把關和有效監督，為惡意篡改申請文書留下操作空間，易被境外反華勢力關注利用，成為滲透破壞新通道；部分機構對外教團隊審查不嚴，導致「黑外教」混跡其中，他們以取得政策錄取優勢為名，以迎合境外反華勢力為實，為申請學生「捉刀」文書。

而根據大陸全球化智庫（CCG）最新發布的《中國留學發展報告(2023-2024)》顯示，大陸仍持續穩居全球留學生輸出國首位。自1978年改革開放至今，大陸地區留學生總數突破800萬大關，2019年大陸約有70.35萬人出國深造。2020年受疫情影響，出國留學人數降至45.09萬，隨後逐年回升，2022年達到66.12萬，「顯示出海外求學需求的強勁反彈」。

國安 青年

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