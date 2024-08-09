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七月才訪大陸 孟加拉總理現已垮台！北京：歡迎臨時政府

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
孟加拉總理哈希納政權垮得很急促，她才在7月上旬訪問大陸，圖為當時大陸國家主席習近平（右）會見哈希納（左）。（新華社）
孟加拉總理哈希納政權垮得很急促，她才在7月上旬訪問大陸，圖為當時大陸國家主席習近平（右）會見哈希納（左）。（新華社）

經歷民眾抗議公務員職缺配額制度導致多人喪命的暴亂、前總理出逃的孟加拉，已組建臨時政府，對此大陸表示歡迎，強調「尊重孟加拉人民自主選擇的發展道路，始終奉行面向全體孟加拉人民的睦鄰友好政策」，也表示願與孟方推進雙方各領域交流合作，「推動中孟全面戰略合作夥伴關係向前發展」。

孟加拉8日由諾貝爾和平獎得主尤努斯（Muhammad Yunus）返國主持臨時政府，連續執政15年的前總理哈希納（Sheikh Hasina）則已於5日搭乘直升機出走印度。

大陸外交部官網9日上午刊出「外交部發言人就孟加拉成立臨時政府答記者問」，當中提到大陸注意到孟加拉臨時政府成立，「對此表示歡迎」，並指出大陸「一貫堅持不干涉別國內政原則，尊重孟加拉的獨立、主權和領土完整，尊重孟加拉人民自主選擇的發展道路，始終奉行面向全體孟加拉人民的睦鄰友好政策」。

該發言人強調，中孟傳統友好源遠流長，大陸重視雙方關係發展，願同孟方一道努力，推進兩國各領域交流合作，「推動中孟全面戰略合作夥伴關係向前發展」。

先前大陸外交部已於6日晚間就哈希納辭職一事表示「正密切關注孟加拉局勢。作為友好近鄰和全面戰略合作夥伴，中方真誠希望孟加拉早日恢復社會穩定」。

值得注意的是，不久前，哈希納才在7月8日至10日訪問大陸，與大陸國家主席習近平會見、與大陸總理李強會談，當時雙方宣布把雙邊關係提升為「全面戰略合作夥伴關係」。習近平強調「雙方要弘揚相互支持的優良傳統，深化政治互信」，哈希納則指出孟方堅定恪守一個中國原則，支持北京在台灣問題上的立場，「堅決反對外部勢力干涉中國內政，堅定支持中方維護自身核心利益」。

訪問中，哈希納與李強發表「聯合聲明」，大陸「祝賀哈西娜總理領導的人民聯盟贏得大選，高度讚賞孟加拉經濟社會發展取得的成就」，哈希納則「衷心感謝」大陸政府和人民給予她和孟加拉代表團的熱情友好接待，並邀請大陸領導人訪問孟加拉。大陸領導人對此表示感謝，「雙方將通過外交管道保持溝通」。

外交部 孟加拉 習近平

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