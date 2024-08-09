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共軍「絲路方舟」醫院船 完成首度南海島礁巡診

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
中共海軍絲路方舟號，近日首度完成南海島礁巡診。（圖／取自央視軍事）
中共海軍絲路方舟號，近日首度完成南海島礁巡診。（圖／取自央視軍事）

共軍海軍的新型遠洋醫院船「絲路方舟」近日完成首度南海島礁巡診，返回海南三亞，官方指出29天的航程共為3500餘人次提供醫療服務，也提供「後裝幫帶」等服務。

央視軍事報導，「絲路方舟」號醫院船7月10日出發，歷時29天，航程3,600餘海浬，為3,500餘人次提供醫療服務，完成醫療巡診、海島病預防科普，後裝幫帶等服務，並於8月7日返回到三亞某軍港。

「絲路方舟」號是中共自主設計建造的第二艘萬噸級制式遠洋醫院船，與「和平方舟」號醫院船相比，兩者船體結構和面積相同，但「絲路方舟」號醫院船滿載排水量更大，續航能力也更強。

另據「人民海軍」微信公眾號消息，此次出航期間文藝輕騎隊及後裝幫帶組等各業務成員也奔赴各個島礁為共軍駐守官兵帶去文藝演出、政工服務幫帶、送法下基層等，為島礁官兵提供「生理、心理健康全方位服務」。

公開資料顯示，「絲路方舟」號主要擔負戰時海上傷患醫療救護與後送，平時為島礁居民和部隊官兵巡診、執行國際人道主義醫療服務、重大災難應急醫療救援和對外軍事醫學交流與合作等任務。「絲路方舟」號醫院船分門診區、防疫功能區、檢傷分類區手術區、搶救區、病房區等醫療區，參照大陸「三甲醫院」標準配備醫療設備。

三亞 共軍 海軍

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