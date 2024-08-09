諾貝爾物理獎得李政道悼念追思會 8月25日在上海舉行

跨入8月，近日中國大陸最熱烈的社會動向，是在社交平台上的「實名舉報」潮，那是舉報人露臉，標準動作是手舉自己的身分證，唸出舉報對象、舉報事項和主要訴求。甚至連巴黎奧運都扯上了這波實名舉報熱潮。 面對愈來愈多手持身分證實名舉報的案例，有反對者認為，是否該反思中國的司法制度是人治還是法治？ 與此同時，中國最高檢察院公布今年上半年檢察機關辦案數據，此事沒有引起關注，但圈內人卻指出，這一數據反映中國社會的變局湧現…

2024-08-09 07:00