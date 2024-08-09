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諾貝爾物理獎得李政道悼念追思會 8月25日在上海舉行
澎湃新聞報導，為沉痛悼念和深切緬懷諾貝爾物理獎得主李政道，「李政道先生悼念追思會」將於8月25日星期日上午在上海舉行，並在線上進行中英文直播。
當地時間2024年8月4日凌晨2時33分，李政道先生在美國舊金山家中去世，享年97歲。8月9日，澎湃新聞記者從上海交通大學獲悉，為沉痛悼念和深切緬懷李政道先生，遵照家屬意願，「李政道先生悼念追思會」將於2024年8月25日（星期日）上午在上海舉行。悼念追思會由上海交通大學李政道研究所、上海交通大學李政道圖書館、中國高等科學技術中心、中國物理學會共同舉辦。屆時，將在線上進行中英文直播，並在上海、北京等地設分會場。
報導稱，李政道先生是享譽全球的科學家、諾貝爾物理學獎得主、美籍華裔物理學家、中國科學院外籍院士、第三世界科學院院士、美國國家科學院院士、美國藝術與科學院院士、義大利國家科學院院士、中國高等科學技術中心終身主任、上海交通大學榮譽教授、上海交通大學李政道研究所名譽所長。
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