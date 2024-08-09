雲川、鑫寶亮相 陸大使謝鋒喊話：多到中國走走一定會愛上中國

大陸央視新聞報導，8月8日，美國加州聖地牙哥動物園舉行大熊貓新館開幕儀式，大熊貓「雲川」「鑫寶」首次正式與民眾會面。中國大陸駐美大使謝鋒參與開幕式致詞時表示，歡迎包括加州朋友在內的美國朋友多去中國走一走，親眼看看這個孕育出大熊貓的國度。你們一定會像愛大熊貓一樣愛上中國。

謝鋒大使在致詞時表示，去年11月，習近平主席在舊金山宣布，中方願繼續同美國開展大熊貓保護合作，努力滿足加州人民的願望，增進兩國人民友好感情。此後，許多美國朋友不斷問我大貓熊何時才能重返美國。今年年初，還有兩位加州的熊貓小粉絲給我寫信，提出想用美國灰熊換大熊貓。今天，我想告訴這兩位小朋友：經過8個月的努力，大熊貓「雲川」「鑫寶」已經順利落腳聖地牙哥，你們不必送灰熊就夢想成真啦！

謝鋒大使在致詞時表示，加州和聖地牙哥與大熊貓有著不解之緣。聖地牙哥動物園是美國最早與同中方進行大熊貓保育合作研究的機構。 「雲川」名字中的第一個字正是為了紀念他的外祖母——昔日聖地牙哥動物園超級明星、在美生活23年、繁殖了6隻幼崽的「白雲」。加州被譽為「黃金之州」，而「鑫寶」名字的第一個字「鑫」正是由三個「金」字組成，她的全名寓意著「繁榮和富足的寶藏」，希望能為加州人民帶來好運和祝福。

報導稱，此次為了迎接「雲川」「鑫寶」，園方從四川、甘肅和陝西的山脈景觀和地貌特徵汲取靈感，為他們精心設計了新家「熊貓嶺」；竹子基地提供了多種新鮮竹子，甚至還有改良的美國版「窩窩頭」——熊貓麵包。

謝鋒在致詞時表示，加州不僅對大貓熊敞開懷抱，在對華友好交往和務實合作方面也一直走在全美前列。中國是加州第一大貿易夥伴，加州最大的海外旅遊市場，也是美華人主要聚落之一和中國留學生最集中的州之一。我們希望大貓熊的到來將為加州對華交往注入新的活力，協助中美關係穩定發展。

他表示，中美大熊貓保育合作的故事，也是兩國人民雙向奔赴、相知相親的最鮮明體現。早在中美建交前，第一對大熊貓就隨著尼克森總統的「破冰之旅」來到大洋彼岸，激發了美國民眾對中國的興趣與嚮往。由中國大熊貓保護研究中心創建的iPanda以「每日看熊貓，憂愁遠離我」為宣傳語，在油管開通了24小時大熊貓直播，粉絲量超2700萬。

謝鋒表示，今年以來，中國對包括美國在內的54個國家人員實行72小時或144小時過境免簽，掀起「ChinaTravel」的熱潮。不少外國朋友把握機會，在大​​熊貓的「快樂老家」四川看「滾滾」（指貓熊）、吃火鍋，在賽博之城重慶感受上天入地的地鐵網絡，在深圳體驗無人機送外賣，在武漢搭乘無人駕駛計程車，親身感受一個開放安全、活力滿滿、熱情好客、真實立體的中國。