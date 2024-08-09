中共外交部黨委：運用國際法 對台灣問題施壓

賴清德總統今年一月當選後，中共持續在國際對台灣議題有諸多表態，近日中共外交部黨委在「求是」雜誌發文討論國際法的參與，強調「更加積極主動運用國際法在台灣、涉港、涉疆、涉藏、涉海、人權等問題上進行堅決鬥爭」。

這篇六千餘字的「努力開創外交戰線涉外法治工作新局面」一文提到，當前「加強涉外法治建設的重要性、緊迫性更加凸顯」，要「加快構建中國國際法理論體系，打造中國國際法學派，在國際法領域發出更多中國聲音，提出更多中國方案，貢獻更多國際法公共產品」。

文章表示，「對外開放向前推進一步，涉外法治建設就要跟進一步」。隨著大陸持續擴大對外開放和加快「走出去」，涉外安全風險有所增加，必須「拿起法律武器」，綜合利用立法、執法、司法手段開展鬥爭。文章強調「要堅定捍衛國家主權，維護祖國統一和領土完整。堅定捍衛政治安全，有力回擊反制外部干涉和極限施壓」。

在工作進展的部分，文章指「堅決拿起法律武器開展反制裁、反干涉、反『長臂管轄』鬥爭，對一些國家的霸權霸道霸凌行徑形成有力反制震懾」，並「挫敗個別國家否定我國發展中國家地位圖謀」，以及「更加積極主動運用國際法在台灣、涉港、涉疆、涉藏、涉海、人權等問題上進行堅決鬥爭」。

針對未來動向，提出加強對國際規則制定和解釋、適用的「全鏈條」參與，「更加重視發揮中國實踐對國際法發展演變的影響力，將我國理念和利益更好融入國際規則」。

此外，中共廿屆三中全會精神中央宣講團七月底在外交部宣講，大陸外長王毅強調外交外事戰線要構建更具實效的國際傳播體系，堅定不移維護國家主權、安全、發展利益，深化外事工作機制改革，「為進一步全面深化改革、推進中國式現代化營造有利外部環境」。