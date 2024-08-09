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陸懲獨專欄獵巫？ 白宮重申一中政策
中國大陸國台辦和公安部開闢懲治台獨頑固分子專欄，持續推動反獨促統；白宮發言人尚皮耶七日在例行記者會不評論中方最新行動，重申美國的「一個中國」政策不變。
國台辦今年六月發布「關於依法懲治台獨頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」，對犯分裂國家罪危害特別嚴重的，可判處死刑，對首要分子處無期徒刑或十年以上有期徒刑。日前更開闢懲治台獨頑固分子專欄。
記者詢問：有人形容中方最新行動為獵巫，美國政府是否同意這項做法？
尚皮耶說，美國的政策沒有改變，也會持續執行一中政策，但是美方不評論中方最新行動。
美國向來主張致力恪守基於台灣關係法、美中三聯合公報與六項保證的一中政策，並表示這與中方的一中原則不同。
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