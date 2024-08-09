陸增懲獨專欄 陸委會：讓兩岸愈走愈遠

大陸國台辦、公安部官網七日同步新增「依法懲治『台獨』頑固分子」的專欄，羅列清單和提供舉報信箱，我陸委會認為，這對促進兩岸良性交流沒有任何好處。大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨天（八日）進一步表示，希望廣大台灣同胞把握歷史大勢，堅守民族大義，與「台獨」頑固分子畫清界限。

陸委會副主委兼發言人梁文傑昨天下午在例行記者會上就此事以及朱鳳蓮批評民進黨政府回應指出，國台辦設立的舉報信箱「這個東西它可能會造成一些後果，基本上你設立一個檢舉信箱，也就是鼓勵大家去做檢舉，你可能會造成一個鼓勵的風潮」。

梁文傑強調，「過去有看到一些例子，譬如說行業競爭；互相有私怨等等，或是甚至只是他對他的言論有意見，比如說黃安過去曾經檢舉過周子瑜，也檢舉過盧廣仲，我想這些大家都還一一記得」。

他說，香港的情況已經看到了不少例子，鼓勵舉報的結果就是，「當你一旦鼓勵民眾用思想或是言論去檢舉別人的時候，風潮就很可能停不下來」，我方政府還是認為這樣的做法毫無好處，「雖然陸方一再定性是『少數人』，但是風潮一起來，可能牽涉到的就不會只是少數人」。

他示警指，這種檢舉的風潮一旦形成會造成很多人會莫名其妙被捲入，這些做法對兩岸互動造成更多的障礙與傷害、阻礙兩岸人民的往來交流之外，對促進兩岸的良性交流並沒有任何好處，只會讓兩岸愈走愈遠。「我們認為陸方應該多做一些有助於雙方良性互動的工作，才是正辦」。

大陸國台辦八日下午發布發言人答記者問，朱鳳蓮再度解釋國台辦官網增設「懲獨」專欄強調，依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪，是捍衛國家主權、統一和領土完整的應有之義，是維護兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益的正義之舉。

朱鳳蓮表示，民進黨當局故意將廣大台灣同胞和極少數「台獨」頑固分子混為一談，企圖拉無辜民眾為「台獨」墊背，企圖藉抹黑大陸來阻撓兩岸交流往來，只能說明其色厲內荏、顛倒黑白，完全是徒勞的。

朱鳳蓮指出，希望廣大的台灣同胞與「台獨」頑固分子畫清界限，共同守護中華民族共同家園。