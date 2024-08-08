連續發文批評！陸官媒罕見轟「摜蛋」 分析指上升到政治高度：有高層旨意

「吃飯不摜蛋，等於沒吃飯」在近兩年成為大陸眾所周知的流行語。摜蛋是一種撲克牌遊戲，不僅金融圈熱衷於透過摜蛋比賽結交政界人士，在「體制內」也大為流行，已引發中共當局介意。官媒「北京青年報」本周罕見連續三天發表評論炮轟「全民摜蛋」風潮，稱其助長躺平之風，並指「摜蛋圈」成為一些人搞政治攀附、謀利益尋租的敲門磚。港媒分析，此波評論已上升到政治高度，背後或有高層旨意，並稱近期黨政機關內部已下了「禁蛋令」。

摜蛋遊戲起源於江蘇，使用兩副牌共108張，四名玩家相對的兩人為一組，基本規則是以更大的牌型壓制對方，以輸贏升級的方式進行，擁有默契配合、遊戲感強的特點，估計全大陸有1.4億名玩家。

「北京青年報」本周連發三篇文章評論摜蛋，篇名分別為《警惕摜蛋沉迷助長消頹之氣》、《「全民摜蛋」的躺平之風該管管了》和《亟須破除摜蛋編結的「圈子文化」》。文章稱，打牌本屬於個人休閒，問題是拉幫結派的圈子文化正藉此蔓延開來。很多「圈子」往往是圍繞著一些領導幹部的愛好建起來的，圈子文化的風行，侵染的是一個單位的政治生態，「亟須引起足夠警惕」。

香港星島日報指出，中共最高領導人習近平對搞「小圈子」深惡痛絕，多次警告「黨內不能搞圈子文化」、「決不能搞小山頭、小圈子、小團夥那一套」。「北京青年報」的評論將「摜蛋圈」上升到「結黨營私滲透影響政治生態」、「利益輸送」的高度，背後或有高層的旨意。

據報導，近期中共黨政機關已經以內部通知的方式下了「禁蛋令」，網上近期還流傳一份「黨員領導幹部個人自查事項報告表」，要求官員向組織如實匯報是否通過摜蛋等方式拉幫結派、討好領導幹部，甚至收受賄賂或輸送利益。

報導稱，「北京青年報」作為中共北京市委的喉舌，對一個新興紙牌遊戲發出如此嚴厲的措辭，肯定不是無的放矢。在這波文章釋出後，一些摜蛋比賽預料將喊停。