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傳海基會董事長將由吳豐山接任？陸委會：並無所悉

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
海基會董事長會由誰接任備受矚目，對於媒體報導的吳豐山，陸委會8日表示並無所悉。（圖／聯合報系資料照）
海基會董事長會由誰接任備受矚目，對於媒體報導的吳豐山，陸委會8日表示並無所悉。（圖／聯合報系資料照）

海基會前董事長鄭文燦因涉貪案請辭後，目前係由副董事長許勝雄代理，對於外傳即將由前監察委員吳豐山於9月接任海基會董座，陸委會僅表示，「並無所悉」。

陸委會副主委梁文傑8日在記者會上，對於媒體8日報導海基會董座人選為吳豐山一事表示，「今天的媒體的報導我們並無所悉，後續的相關人事作業如果有進一步的決定的話，會立刻告知大家」。

此外，本報記者詢問，策進會（財團法人台港經濟文化合作策進會）前董事長詹志宏卸任後，目前是由美商亞美登創業投資有限公司執行管理合夥人王震緯擔任代理董事長，政府是否考慮循例派任負責港澳事務的陸委會副主委兼任董事長？

對此梁文傑則指出，策進會原來兼任的董事長是詹志宏前副主委，他在520之後卸任（副主委），在策進會的職務也是到7月底，「但是一時之間還沒有確定接任的董事長人選，所以先有王震緯先生來擔任代理董事長，之後的相關人事作業，如果有進一步的結果會立刻告知大家」。

梁文傑 海基會 詹志宏 陸委會

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