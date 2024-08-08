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金門百餘民代籲建設金廈大橋 陸委會指為習五條產物：非通橋這麼簡單

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
對於金門民代呼籲建設金廈大橋，陸委會副主委梁文傑8日並未正面回應，僅指出這是「習五條」的優先事項。（記者廖士鋒／攝影）
對於金門民代呼籲建設金廈大橋，陸委會副主委梁文傑8日並未正面回應，僅指出這是「習五條」的優先事項。（記者廖士鋒／攝影）

近日金門縣議會「跨黨派問政聯盟政團」與「無黨籍聯盟政團」號召地方各級民意代表共百餘名簽署連署書，呼籲政府能夠以「民生為本」，共同合力讓「金廈大橋」建設早日實現，不過對此陸委會表示，金廈大橋是「習五條」產物，「不是單純的通橋這麼簡單」，也就「非軍事區」議題強調台灣從來不會去挑起什麼軍事上衝突。

陸委會副主委梁文傑8日下午在記者會上，就金廈大橋議題指出，金廈大橋是「習五條」當中所謂「深化兩岸融合發展」的優先推動事項，明顯是有對台政治跟戰略意圖，「並不是單純的通橋這麼簡單」。

此外，金門民代也倡議「金門縣為非軍事區」，讓百姓遠離爭戰。對此梁文傑回應，「台灣在這個區域之中從來不是一個麻煩製造者，我們也從來不會去挑起什麼軍事上的衝突」。

他表示，昨天美國跟澳洲有一個共同聲明，特別提到了要警示大陸海警以及相關船艦的在台灣附近的活動，「我想只要陸方不要再做這些行為，自然金門就會是一個非軍事區，只要不要從事這些行為，自然金門、馬祖、澎湖等等都不會是軍事區」，他指出，「這樣的呼籲是很好，但是我們覺得應該是要呼籲陸方」。

而就金門漁船案、胡姓釣客案解決後，大進滿88號的進度，梁文傑指出，「大進滿88的這個案子，我們本來就透過各種方式，然後請中共主管部門在釐清案情並完成相關處理之後，按照他們自己的有關規定跟程序來釋放我方的人船」。

他重申，這個案子與所謂的胡姓士官這個案子，「性質是不太一樣的」，還是希望對方在完成有關程序跟規定之後，趕快釋放我方的人船。

梁文傑 金廈大橋 金門 陸委會 馬祖

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