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宋濤海峽兩岸少棒賽談政治 梁文傑懷疑：小學生怎麼聽得懂九二共識

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
陸委會副主委梁文傑質疑，兩岸青少年棒球賽當中大陸國台辦主任會見台灣賓客強調一中原則與九二共識，「我很懷疑小學生怎麼聽得懂」。（記者廖士鋒／攝影）
陸委會副主委梁文傑質疑，兩岸青少年棒球賽當中大陸國台辦主任會見台灣賓客強調一中原則與九二共識，「我很懷疑小學生怎麼聽得懂」。（記者廖士鋒／攝影）

近日東森盃海峽兩岸青少年棒球邀請賽在大陸福建連城縣舉行，大陸國台辦主任宋濤會見台東縣長饒慶鈴、東森集團總裁王令麟等人時重申要堅持一個中國原則和「九二共識」，對此陸委會副主委梁文傑表示「我很懷疑小學生怎麼聽得懂」，呼籲體育活動不要有太多政治色彩。

梁文傑8日下午在記者會上，對於這次東森盃青少年棒球邀請賽表示，政府的立場一向支持健康有序的兩岸體育交流，「也希望看到的是單純的體育交流，不要有什麼政治性的安排」。

他指出，「帶著一群國小的棒球選手去打球，可是去找來國台辦主任，然後講一些一個中國、九二共識，其實我很懷疑小學生怎麼聽得懂」，他重申單純的體育活動「就是要單純化，不要有太多的政治色彩」。

此外，本報記者詢問，前總統馬英九4日應泰國中華會館邀請於曼谷之「中山講座」發表演說，再次呼籲賴總統改變「新兩國論」的台獨路線，回到中華民國憲法及「兩岸人民關係條例」來處理兩岸關係，回歸憲法「一中原則」，重建兩岸互信，並強調「新兩國論」對台灣安全與兩岸和平毫無益處，只會埋下仇恨、不安與動亂的種子。

對此梁文傑則回應，賴總統在就職演說中有明確的表示，他會依據「中華民國的憲政體制」來處理兩岸關係。他表示，所謂「中華民國的憲政體制」就包括中華民國憲法及增修條文、兩岸人民關係條例等相關法規。「所以政府依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例等相關法律來處理兩岸事務的立場從來沒有改變」。

最後，關於雙城論壇的籌辦情形、目前北市府是否已經提交申請？梁文傑指出這應該是由邀請單位台北市政府來對外說明，「到目前為止，我們只是跟北市府會保持聯繫，但是並沒有收到具體的申請」，相關的後續舉辦的時間等等，還是需要媒體詢問一下台北市政府。

九二共識 國台辦 宋濤 梁文傑 陸委會 體育

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