宋濤海峽兩岸少棒賽談政治 梁文傑懷疑：小學生怎麼聽得懂九二共識

近日東森盃海峽兩岸青少年棒球邀請賽在大陸福建連城縣舉行，大陸國台辦主任宋濤會見台東縣長饒慶鈴、東森集團總裁王令麟等人時重申要堅持一個中國原則和「九二共識」，對此陸委會副主委梁文傑表示「我很懷疑小學生怎麼聽得懂」，呼籲體育活動不要有太多政治色彩。

梁文傑8日下午在記者會上，對於這次東森盃青少年棒球邀請賽表示，政府的立場一向支持健康有序的兩岸體育交流，「也希望看到的是單純的體育交流，不要有什麼政治性的安排」。

他指出，「帶著一群國小的棒球選手去打球，可是去找來國台辦主任，然後講一些一個中國、九二共識，其實我很懷疑小學生怎麼聽得懂」，他重申單純的體育活動「就是要單純化，不要有太多的政治色彩」。

此外，本報記者詢問，前總統馬英九4日應泰國中華會館邀請於曼谷之「中山講座」發表演說，再次呼籲賴總統改變「新兩國論」的台獨路線，回到中華民國憲法及「兩岸人民關係條例」來處理兩岸關係，回歸憲法「一中原則」，重建兩岸互信，並強調「新兩國論」對台灣安全與兩岸和平毫無益處，只會埋下仇恨、不安與動亂的種子。

對此梁文傑則回應，賴總統在就職演說中有明確的表示，他會依據「中華民國的憲政體制」來處理兩岸關係。他表示，所謂「中華民國的憲政體制」就包括中華民國憲法及增修條文、兩岸人民關係條例等相關法規。「所以政府依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例等相關法律來處理兩岸事務的立場從來沒有改變」。

最後，關於雙城論壇的籌辦情形、目前北市府是否已經提交申請？梁文傑指出這應該是由邀請單位台北市政府來對外說明，「到目前為止，我們只是跟北市府會保持聯繫，但是並沒有收到具體的申請」，相關的後續舉辦的時間等等，還是需要媒體詢問一下台北市政府。