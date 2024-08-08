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嘆「國民變透明」…千字長文批「網號」國家認證制 北京清大教授遭封號

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
北京清華大學哲學系教授黃裕生的微博帳號近期在發布文章後被永久禁言。（圖／取自中國數字時代）
北京清華大學哲學系教授黃裕生的微博帳號近期在發布文章後被永久禁言。（圖／取自中國數字時代）

中國大陸擬推行個人「網號」國家認證制，北京清華大學哲學系教授黃裕生日前在微博發表千字長文指出，凡是試圖全方位監控自己國民的國家，凡是竭力把自己國民置於透明狀態的國家，都是以最粗暴、最直白的方式表明自己不是人民的國家。黃裕生的帳號在發布這篇文章後被微博永久禁言。

大陸公安部、國家互聯網信息辦公室7月26日發布《國家網絡身分認證公共服務管理辦法（徵求意見稿）》，自然人在網路服務中依法需要登記、核驗真實身分資訊時，可通過國家網路身分認證App自願申領並使用「網號」、「網證」進行非明文登記核驗。《徵求意見稿》指出，該服務的目的是為了方便人民使用、保護個資安全、推進網路可信身分戰略的目標。對該辦法，清華大學法學教授勞東燕便曾提出反面意見，她認為該舉措蘊含極大社會風險，而且缺乏上位法的依據。但勞東燕的文章隨後遭到刪除。

黃裕生同樣在自己的微博撰文發聲，他表示，一個國家如果總是試圖把自己的國民變成透明的國民，可以隨時追蹤與定位的棋子，那麼這個國家不可能成為有活力、有創造力的國家，因為所有創造力都隱藏在深淵里，所有活力都來自無監控的自由自在里。

黃裕生也指出，這樣的國家也不可能成為什麼現代化國家。因為真正的現代化國家絕對不是「編戶齊民」的國家，不是嚴密監控自己國民的國家，而是所有國民都能享有充分自由，特別是享有充分的言論自由、以及免於公權力肆意地騷擾、監管、恐嚇、拘禁的自由的國家。

文章中表示，真正人民的國家不需要監控自己國民的行蹤，國家相信自己的國民，國民也認同並相信、維護自己的國家。真正人民的國家也不需要總追求以上帝的視角試圖看透、掌控自己國民的思想與言論，因為真正人民的國家不會因自己國民的任何思想與言論而遭受損害，相反，國家恰是在保護國民的言論自由而保有生命力，在尊重國民思想的自治而保有創造力。

黃裕生強調，人民的國家從來不會、也永遠不會因自己國民的思想與言論自由而陷入瓦解的危險。因為真正人民的國家不會因為國民對國家的批評乃至反對而遭受損失或陷入危機，相反，它只會在國民的自由思想提供的各種參照系的映照下，朝更加完善的方向發展。

雖然黃裕生的這篇文章未點名近期大陸政府發布的個人「網號」國家認證制，但網友均認為這是指向該項政策的推動。目前從微博點進「@黃裕生-HYS」的連結，頁面會顯示該帳號因被投訴違反法律法規和《微博社區公約》的相關規定，現已無法查看。但該文章的備份已在社群媒體X上流傳。

北京 監控 社群媒體 網路 言論自由

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