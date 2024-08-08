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五月才到訪！應塞方邀請 習近平特別代表諶貽琴將訪塞爾維亞

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸陸外交部發言人毛寧8日宣布，習近平特別代表、國務委員諶貽琴應塞爾維亞政府邀請，於8月12日至14日訪問塞爾維亞。（圖／取自大陸外交部官網）
大陸陸外交部發言人毛寧8日宣布，習近平特別代表、國務委員諶貽琴應塞爾維亞政府邀請，於8月12日至14日訪問塞爾維亞。（圖／取自大陸外交部官網）

繼今年五月大陸國家主席習近平主席對塞爾維亞進行國事訪問，大陸陸外交部發言人毛寧8日宣布，8月9日至11日，習近平特別代表、國務委員諶貽琴將出席在法國巴黎舉行的第33屆奧林匹克運動會閉幕式等活動，並應塞爾維亞政府邀請，於8月12日至14日訪問塞爾維亞。

針對出席閉幕典禮一事，毛寧表示，諶貽琴作為習近平特別代表出席巴黎奧運會閉幕式，充分顯示中方對國際奧林匹克事業發展和法方辦賽的重視和支持。中方贊賞巴黎奧運會的成功舉辦，預祝奧運會圓滿收官。

訪問塞爾維亞部分，毛寧表示，中國和塞爾維亞是鐵桿朋友。在兩國元首戰略引領下，中塞關係保持高水平發展。習近平今年5月成功對塞爾維亞進行國事訪問，兩國元首共同宣佈構建新時代中塞命運共同體，開啟雙邊關係歷史新篇章。此訪期間，諶貽琴將同塞方領導人就落實兩國元首達成的重要共識深入溝通，探討進一步深化兩國務實合作和人文交流，推動中塞關係不斷邁上新台階。

習近平今年五月前往塞爾維亞進行國事訪問，與該國總統武契奇舉行會談後，雙方共同宣布深化和提升兩國全面戰略夥伴關係，構建新時代中塞命運共同體。習近平隨後宣布中塞自由貿易協定於今年七月一日正式生效。根據央視報導，習近平在塞爾維亞訪問期間宣布六項舉措，包括中方在未來3年支持50名塞爾維亞青年科學家赴陸展開科研交流、邀請300名塞爾維亞青少年赴陸學習。

塞爾維亞 巴黎奧運 毛寧 習近平

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