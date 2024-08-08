新設「懲獨」專欄…陸委會指對良性交流無益 陸國台辦：望台胞與台獨劃清界限

大陸國台辦、公安部官網昨（7日）日同步新增了「依法懲治『台獨』頑固分子」的專欄，羅列清單和提供舉報信箱，我陸委會認為這對促進兩岸良性交流沒有任何好處。不過，大陸國台辦發言人朱鳳蓮8日也發聲表示，希望廣大台灣同胞把握歷史大勢，堅守民族大義，與「台獨」頑固分子劃清界限。

大陸國台辦8日下午發布發言人答記者問，朱鳳蓮就民進黨和陸委會對大陸國台辦官網增設「懲獨」專欄行為的抨擊，包括認為大陸相關措施「阻撓兩岸人民往來交流」、「對促進兩岸良性交流沒有任何好處」和「大陸沒有權力懲治台灣人民」等，做出上述回應。

朱鳳蓮首先強調，「台灣是中國的一部分，國家（指中國大陸）絕不允許『台獨』分裂勢力以任何名義、任何方式把台灣從中國分裂出去。」

她接著表示，依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪，是捍衛國家主權、統一和領土完整的應有之義，是維護兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益的正義之舉。

朱鳳蓮說，必須指出的是，民進黨當局故意將廣大台灣同胞和極少數「台獨」頑固分子混為一談，企圖拉無辜民眾為「台獨」墊背，企圖借抹黑大陸來阻撓兩岸交流往來，只能說明它們色厲內荏、顛倒黑白，完全是徒勞的。

朱鳳蓮表示，清除破壞兩岸關係的害群之馬，目的是從根本上維護台海和平穩定、保障廣大台灣同胞安全福祉。

朱鳳蓮認為，越來越多的台灣同胞已經識破民進黨當局的險惡用心和欺騙伎倆，展示出參與兩岸交流的強烈願望，積極參與兩岸交流、支持兩岸關係發展。她說，據統計，今年1至6月，兩岸人員往來208.3萬人次，同比增長99.5%，其中台胞來大陸192.8萬人次，年增103.2%，充分說明兩岸交流合作不會因民進黨當局及「台獨」勢力的謊言和欺騙而影響。

因此，朱鳳蓮最後喊話，希望廣大台灣同胞把握歷史大勢，堅守民族大義，與「台獨」頑固分子劃清界限，積極參與兩岸交流合作，共同守護中華民族共同家園。