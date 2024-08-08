越南海軍護衛艦訪問廣東 專家：屬正常交流 不涉其他

越南海軍一艘護衛艦昨天抵達中國廣東湛江訪問，引發外界對中越關係的一些猜測，但有專家指出，這屬於例行訪問，不涉其他。

中國官方新華社報導，根據中越雙方年度合作計畫與共識，越南海軍「陳興道」號（舷號015）導彈（飛彈）護衛艦，7日抵達湛江某軍港碼頭，開始為期5天的訪問交流活動。

訪問期間，中越兩國海軍將組織艦艇參觀、甲板招待會及聯合演練等；這次訪問旨在增進中越海軍互相了解與信任，進一步加深雙方友誼。

對於越南軍艦訪問湛江，南華早報今天在報導中表示，中越在南海有爭端，兩國軍隊近日在南海也擺出姿態，令局勢呈現緊張，就在這個背景之下，越南護衛艦訪問湛江。

一名熟悉中越關係、但不願具名的分析家今天就此向中央社記者說，這是兩國軍方的例行交往，不涉其他。

他說，中越很多年前已就北部灣劃界，解決了這個區域的領海爭議。與此同時，兩國簽訂協議，兩軍每年在北部灣進行兩次海上巡邏，之後可以互訪，而這次訪問也就是據此進行。

香港軍事專家宋忠平受訪時則表示，中越是搬不走的鄰居，雖然雙方有領土糾紛，也就是越南「占據」中國在南沙群島的一些島礁。但是，出於維護南海的和平與穩定，維護東盟（東協）和中國之間的貿易關系，中國願意和南海這些國家尤其是當事國維持關係，包括加強軍事往來。

他認為，在這樣一個大背景之下，中越之間的關係需要加強，包括兩國領導人互訪，而在政治關係加強的基礎上，中越兩軍加強軍事交流也符合兩國領導人的實際利益，就是要在南海化解危機，而不是製造矛盾。

另一位時事評論員盧兆興說，中越貿易近年愈來愈頻繁，雙方都從中得益，這使得雙方有意保持良好關係，而這也符合雙方的需求。

此外，中越都是共產主義國家，意識型態相同，這有利於雙方維持較好關係。

2000年12月25日，中國外交部公布，中越在北京簽署「中華人民共和國和越南社會主義共和國關於兩國在北部灣領海、專屬經濟區和大陸架的劃界協定」及「中華人民共和國政府和越南社會主義共和國政府北部灣漁業合作協定」。