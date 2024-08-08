【重磅快評】中共懲獨鼓勵舉報 將製造更多黃安之亂

大陸國台辦網站昨天新增「依法懲治台獨頑固分子」專欄，內有「清單在列的台獨頑固分子」、過去談話和法律文件，更設了舉報信箱。公安部網站也貼出相關欄目。大陸懲獨行動具體化，可以預期；但中共原強調只打擊極少數，現在要藉舉報懲獨，卻有打擊擴大化之虞，恐導致兩岸局面更加混亂。

賴清德總統發表新兩國論的520就職演說後，兩岸情勢持續升高。六月大陸發布《懲獨廿二條意見》，引起許多台灣民眾疑慮，並擔心影響兩岸交流。國台辦極力澄清懲獨措施只精準針對極少數台獨頑固分子，不涉及廣大台灣同胞，也不會成為兩岸交流障礙。

隨後外界也在《懲獨廿二條意見》中讀出更多中共的「隱藏版恴見」：擁護中華民國的不是台獨；維持中華民國憲法的不是台獨；反對公投改變台灣是中國一部分的法律地位的也不是台獨；反對在教育、文化、歷史、新聞傳播等領域去中國化的也都不是台獨。《懲獨意見》的弦外意見，逐漸出現若干新意。

如今國台辦鼓勵舉報，對象包括「清單在列的台獨頑固分子線索和罪行」，以及「犯罪嚴重的新台獨頑固分子」。但對清單在列的十名台獨，難道還不能掌握其「罪行」，尚須舉報補證？既然只打擊極少數，難道還不能掌握名單，新冒出的台獨也需要舉報才知道？如果想掌握更多新一代台獨、獲得更多台獨金主或政治獻金線索，難道不怕株連無辜、打擊擴大化？

尤其，中共鼓勵舉報台獨，在某些極端情況下，反而可能造成兩岸難以控制的政治與社會混亂局面，甚至帶來不可預期的災難性後果。

台灣白色恐怖期間，不但「檢舉匪諜，人人有責」，而且「匪諜就在你身邊」，台灣為此付出的政治與社會代價，到現在仍然無法完全彌補。至於大陸文革期間，舉報更是充斥社會，親人相互舉報，同事相互揭發，人人彼此猜疑，社會信任互解，許多人至今仍然悔恨不已，傷痛難平。

任何官方鼓勵檢舉的政策，都應謹慎。鼓勵檢舉是運用群眾力量打擊犯罪，但稍一不慎就可能釀成冤假錯案。如果是報復性檢舉，或遇到「正義魔人」，更可能造成無法挽回的後果。尤其在網路時代，網上出征帶風向，有如公開舉報進行群眾公審，一個鍵盤俠，就可能帶來難以收拾的公共災難。

2016年總統選舉前夕，黃安舉報藝人周子瑜是台獨，「黃安之亂」直接衝擊總統大選。2021年東京奧運期間，藝人小Ｓ發文慶賀台灣「國手」奪牌，慘遭大陸網友出征，最後還是國台辦出面說明她不是台獨。至於一些常在「親中」與「台獨」之間被迫表態的飲料店或其他業者，未來綠標籤隨手貼，恐怕會讓國台辦忙不完。但到處是黃安之亂，能不能精準懲獨，那又是另一個課題了。