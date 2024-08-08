快訊

爭議不斷！十盛「熟成」2字下架 下周換招牌、改官網

誇張！錢包不見報案…中壢貪警竟套她提款卡密碼盜領近10萬

泰勒絲IG照疑出現賀錦麗背影！歌迷興奮猜為美選表態埋伏筆

聽新聞
test
0:00 / 0:00

港國家安全展覽廳開幕 參觀者要先進行安檢

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
香港特區國家安全展覽廳開幕典禮6日在香港歷史博物館舉行。（圖／取自新華社）
香港特區國家安全展覽廳開幕典禮6日在香港歷史博物館舉行。（圖／取自新華社）

香港特區國家安全展覽廳開幕典禮6日在香港歷史博物館舉行。展覽廳面積超過1100平方公尺，以總體國家安全觀為引領。自由亞洲電台記者實際到現場觀察指出，較為矚目的是描述2019示威的展板，以「粉碎港版顏色革命」形容 2019年的情況，列出的反修例數字，更一面倒以警方立場出發。

據新華社報導，展覽廳設立「國安港安 家安民安」、「祖國與香港」、「國安與你 息息相關」、「國安立法 長治久安」、「國家安全 繁榮穩定基石」和「國安齊參與」六個單元，展示約40部影片和400件展品。

自由亞洲電台記者訪問現場民眾，大部份都是團體組織或者是中國陸客；有參觀的中學生表明，是因為要交功課才到場。且該展覽廳設在尖沙嘴歷史博物館2樓，有別於以往的展覽，參觀的人要先進行安檢，隨身背囊亦要過X光機檢查。

自由亞洲電台另指出，在2019年示威的展覽內容中，受傷數字特別指出「一人被暴徒放火嚴重燒傷」，又列舉出警方受傷人數，但示威者因被警方襲擊受傷、以及721元朗事件市民受傷數字則絕口不提。

新華社報導指出，該展覽廳是香港特區首個系統介紹國家安全的專廳，也是香港特區首個實體國家安全教育基地。香港特區行政長官李家超、中央政府駐港聯絡辦主任鄭雁雄、駐港國家安全公署署長董經緯、外交部駐港公署特派員崔建春等約120位嘉賓6日出席開幕典禮。

李家超在開幕典禮致辭時表示，設置國家安全展覽廳的目的是提高市民維護國家安全的意識，在社區推廣國家安全教育。維護國家安全是特區政府的責任，也是包括香港居民在內的全中國人民的共同義務。特區政府會全面準確貫徹「一國兩制」方針，堅定不移維護國家主權、安全、發展利益。

國安 李家超 香港

延伸閱讀

奧運擊劍／連2屆奪金 港劍神張家朗感謝前輩種樹 甜回新戀情

港特首結束東南亞之行 聲稱有5項成果

香港特首李家超訪東協3國 爭取挺港加入RCEP

巴黎奧運／香港奧運金牌得主可獲2400萬元 高居全球之冠

相關新聞

主動反擊！中國反興奮劑中心要求加大對美田徑運動員興奮劑檢測頻率

美中在巴黎奧運的反興奮劑較勁正式浮上檯面，微信公眾號「中國反興奮劑中心」8月8日發布消息，呼籲加大對美國田徑運動員興奮劑...

港國家安全展覽廳開幕 參觀者要先進行安檢

香港特區國家安全展覽廳開幕典禮6日在香港歷史博物館舉行。展覽廳面積超過1100平方公尺，以總體國家安全觀為引領。自由亞洲...

崔建春會見梅儒瑞 就美方涉港負面言行表嚴正立場

大陸外交部駐港特派員崔建春7日會見美國駐港總領事梅儒瑞（Gregory May），崔建春就近期美方涉港負面言行表達嚴正立...

應對四國南海聯合軍演 解放軍黃岩島戰巡 菲酸「只是尾隨」

美國、澳洲、加拿大和菲律賓昨日起在南海展開為期二天的聯合軍演之際，解放軍同日發布消息指，解放軍南部戰區當日在南海與菲律賓...

中加強管制芬太尼前驅物化學品 白宮：邁出寶貴一步

俄羅斯衛星通訊社報導，據白宮消息，當地時間8月6日，美國國家安全事務委員會發言人發布聲明稱，中國宣布將開始對三種用於製造...

中首艘反導預警艦「瞭望1號」竣工 力拚美同級艦

中國首艘可追蹤各類隱形戰機及高超音速飛彈的海上綜合預警艦─「瞭望一號」，已在上海江南造船廠竣工即將服役。「瞭望一號」噸位...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。