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港國家安全展覽廳開幕 參觀者要先進行安檢
香港特區國家安全展覽廳開幕典禮6日在香港歷史博物館舉行。展覽廳面積超過1100平方公尺，以總體國家安全觀為引領。自由亞洲電台記者實際到現場觀察指出，較為矚目的是描述2019示威的展板，以「粉碎港版顏色革命」形容 2019年的情況，列出的反修例數字，更一面倒以警方立場出發。
據新華社報導，展覽廳設立「國安港安 家安民安」、「祖國與香港」、「國安與你 息息相關」、「國安立法 長治久安」、「國家安全 繁榮穩定基石」和「國安齊參與」六個單元，展示約40部影片和400件展品。
自由亞洲電台記者訪問現場民眾，大部份都是團體組織或者是中國陸客；有參觀的中學生表明，是因為要交功課才到場。且該展覽廳設在尖沙嘴歷史博物館2樓，有別於以往的展覽，參觀的人要先進行安檢，隨身背囊亦要過X光機檢查。
自由亞洲電台另指出，在2019年示威的展覽內容中，受傷數字特別指出「一人被暴徒放火嚴重燒傷」，又列舉出警方受傷人數，但示威者因被警方襲擊受傷、以及721元朗事件市民受傷數字則絕口不提。
新華社報導指出，該展覽廳是香港特區首個系統介紹國家安全的專廳，也是香港特區首個實體國家安全教育基地。香港特區行政長官李家超、中央政府駐港聯絡辦主任鄭雁雄、駐港國家安全公署署長董經緯、外交部駐港公署特派員崔建春等約120位嘉賓6日出席開幕典禮。
李家超在開幕典禮致辭時表示，設置國家安全展覽廳的目的是提高市民維護國家安全的意識，在社區推廣國家安全教育。維護國家安全是特區政府的責任，也是包括香港居民在內的全中國人民的共同義務。特區政府會全面準確貫徹「一國兩制」方針，堅定不移維護國家主權、安全、發展利益。
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