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崔建春會見梅儒瑞 就美方涉港負面言行表嚴正立場
大陸外交部駐港特派員崔建春7日會見美國駐港總領事梅儒瑞（Gregory May），崔建春就近期美方涉港負面言行表達嚴正立場，敦促美方共同落實好中美元首舊金山會晤重要共識，雙方還就促進香港特區與美方相關領域對話交流和務實合作交換了意見。
據新加坡《聯合早報》報導，美國駐港總領事館發言人則透露，會面談論雙方共同關心議題，且是有建設的對話。
梅儒瑞7月底接受美國哥倫比亞廣播公司訪問時稱，《香港國安法》和《基本法》23條立法已在香港造成寒蟬效應，如今香港僅剩下經濟上的一國兩制，已失去批評香港政府、遊行和新聞的自由。
根據自由亞洲電台報導，梅儒瑞今年五月參加美國智庫組織 「戰略與國際研究中心」（CSIS）舉辦的線上論壇時表示，美國有興趣穩定與香港的關係，但這將需要香港官員停止民主退化﹑停止祭出更嚴厲的鎮壓，「從我的角度來看，香港的鐘擺朝著更多的國家安全、更多的鎮壓政策這一個方向移動。」
崔建春則在7月30日召開中外記者會時提到，他上任以來陸續會見40多名外國駐港總領事，並沒有聽到有人反對《香港國安法》或《基本法》第23條。但《明報》引述外交消息稱，會面時確實有部分外國領事館在與中國大陸外交部駐港公署會面期間，就國安法及執行問題提出關注。
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