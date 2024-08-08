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中美奧會主席會晤 中方促美停止長臂管轄

中央社／ 台北8日電

中國國家體育總局局長、中國奧委會主席高志丹6日在巴黎奧運「中國之家」會見美國奧委會主席賽克斯。高志丹希望美方落實有關承諾，停止「長臂管轄」，確保中國在內的各國運動員參賽順利安全，同時表示支持美方主辦洛杉磯2028年奧運。

中國體育報7日報導，高志丹首先對美國運動員在巴黎奧運上取得的優異成績表示祝賀，對美國奧會為推動中美體育交流所作努力表示高度讚賞。

高志丹表示，中美同為奧林匹克運動大國，有責任有義務共同維護「奧林匹克憲章」原則、捍衛世界反興奮劑治理體系和乾淨運動員的合法權益，推動國際奧林匹克運動健康發展。

他進一步指出，中國支持美方主辦洛杉磯2028年奧運和鹽湖城2034年冬奧，希望美方落實有關承諾，停止「長臂管轄」，確保包括中國在內的各國運動員參賽順利安全。

賽克斯（Gene Sykes）祝賀中國運動員在這屆奧運的出色表現，高度肯定體育在促進中美兩國人文交流、民心相通方面的重要作用，支持世界反興奮劑機構建立有力治理體系，允諾將積極推動解決相關問題，為包括中國運動員在內的全世界運動員赴美訓練參賽營造良好環境。

美國在2020年通過「羅臣科夫法」（RodchenkovAct），擴大了美國執法管轄權，凡涉及美國運動員或與美國有經濟來往的國際體育賽事皆適用這項立法。

環球時報5日報導指出，「羅臣科夫法」是美方將自己置於國際警察的位置以試圖干預全世界尤其是其他國家的興奮劑案件。

巴黎奧運 美國 運動

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