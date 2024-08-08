港媒：北京媒體批摜蛋上升到政治層面

據報導，北京青年報連日來批評「摜蛋」紙牌遊戲，最新的評論「更上升到政治高度」，指它「成為一些人企圖搞政治攀附、謀利益尋租的敲門磚」，不排除背後有高層旨意。

根據星島日報今天的報導，過去3天，北京青年報連續發表評論文章，炮轟「全民摜蛋」之風，標題分別是「警惕摜蛋沉迷助長消頹之氣」、「『全民摜蛋』的躺平之風該管管了」和「亟須破除摜蛋編結的『圈子文化』」。

報導表示，這些文章先前只是批評一些公職人員、年輕幹部「躺平」，昨天的評論「更上升到政治高度」，直斥「摜蛋局」已經變味，「成了搞團團夥夥、拉幫結派的『摜蛋圈』，進而也成為一些人企圖搞政治攀附、謀利益尋租的敲門磚」。

報導指出，最新一篇文章的作者「晨雲」用詞極其辛辣，引發關注，而北京青年報作為中共北京市委的喉舌，對一項新興紙牌遊戲發出如此嚴厲的措辭，肯定不是無的放矢。

據報導，近兩年來，大陸除了金融圈，摜蛋在體制內行業中也是大流行，甚至成了用人標準。

金融圈通過「摜蛋」的方式結交政界人士的風氣也越演越烈，不少金融從業人員以組織各種形式的「摜蛋」比賽，拉攏相關政府官員。

報導表示，近期大陸黨政機關已經以內部通知的方式，下「禁蛋令」；網上流傳一份「黨員領導幹部個人自查事項報告表」，要求官員必須向組織如實匯報是否存在通過打牌、打麻將，特別是打「摜蛋」等方式拉幫結派、搞團團夥夥等。

報導指出，中國最高領導人對搞「小圈子」深惡痛絕，多次警告「黨內不能搞圈子文化」、「決不能搞小山頭、小圈子、小團夥那一套」；北京青年報昨天的評論將「摜蛋圈」上升到「結黨營私滲透影響政治生態」、「利益輸送」的高度，背後或有高層的旨意。