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主動反擊！中國反興奮劑中心要求加大對美田徑運動員興奮劑檢測頻率

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
美國田徑運動員埃里揚．奈頓 （Erriyon Knighton）。 美聯社
美國田徑運動員埃里揚．奈頓 （Erriyon Knighton）。 美聯社

美中在巴黎奧運的反興奮劑較勁正式浮上檯面，微信公眾號「中國反興奮劑中心」8月8日發布消息，呼籲加大對美國田徑運動員興奮劑檢查頻率，重樹全球運動員對公平競賽的信心。

由於美國的多方指責，世界反興奮劑組織（WADA）在剛結束的游泳競賽項目上，針對中國游泳代表隊選手進行高密度的頻繁檢測，讓包括蛙泳健將覃海洋等在內的選手表現失常，未能奪取預想中的獎牌，引起大陸選手及民眾的強烈不滿。要求大陸反興奮中心必須進行反擊的聲浪一波高過一波。

如今大陸正式出手，要求對美國田徑運動員加大藥檢頻率。中國反興奮劑中心開門見山即指出，我們注意到國內外相關媒體報導了有關美國奧運田徑新星埃里揚．奈頓（Erriyon Knighton興奮劑陽性案件的具體情況，同時美國反興奮劑機構（USADA）也針對該案件公開進行了回應。但我們發現目前該案件仍存在諸多疑點，例如USADA負責人公然宣稱，群勃龍在美國和世界其他地區都是一種眾所周知的牲畜生長促進劑。為什麼近年來全球發生了數以百計的群勃龍陽性，只有極少數美國運動員基於USADA的調查結果和肉類食品污染的主張逃脫了禁賽處罰？為什麼USADA沒有向美國運動員予以任何關於肉類食品中群勃龍污染的風險警告？

該中心指出，如果群勃龍在美國是常見的污染物質，中國反興奮劑中心提醒包括美國在內的各國運動員，在美國訓練比賽時密切關注該國的肉類食品污染問題，否則也許就會像是「得到USADA庇護」的美國游泳選手菲爾普斯在近期訪談中所建議的：如果興奮劑檢測結果呈陽性，就永遠不能再參加比賽，一切都結束了。

消息指出，奈頓被USADA單方面「寬恕」也反映出另一種擔憂：即美國田徑項目頻頻出現使用興奮劑的醜聞，且USADA在處理興奮劑案件的方式上存在前後矛盾和解釋可疑的問題。

中國反興奮劑中心提出，美國九枚奧運金牌得主卡爾．劉易斯曾承認，漢城奧運會前三次檢測均呈陽性卻被「網開一面」順利代表美國參賽，雅典奧運百米冠軍賈斯汀．加特林兩度被查出陽性卻未受到終身禁賽的處罰，以及2003年美國舊金山巴爾科實驗室曝出重創世界體壇的禁藥醜聞，包括百米女飛人馬里昂．瓊斯、前男子百米世界紀錄保持者蒂姆·蒙哥馬利、加特林等多名美國田徑世界冠軍都涉及使用禁藥，另獲里約奧運4x400公尺接力金牌的吉爾羅伯茲，竟以與女友接吻而致興奮劑陽性為由，獲得USADA的「赦免」。

中國反興奮劑中心指出，鑑於美國田徑領域根深蒂固的種種「污點」，以及USADA屢次置程序和標準於不顧，我們有理由懷疑美國田徑領域存在系統性使用興奮劑的問題，美國田徑領域的興奮劑陽性事件值得持續徹查和關注。

它說，正如WADA主席班卡所強調的：「世界各地執法機構都已告訴WADA，美國是一個銷售和分銷提高成績藥物的巨大市場。」又正如世界反興奮劑機構在近期發表的聲明中提到，在東京奧運賽前的一年中，31%的美國運動員沒有得到充分的興奮劑檢測。基於上述情況，我們強烈呼籲國際檢測機構（ITA）在巴黎奧運會期間加大對於美國田徑運動員的興奮劑檢查頻率，同時強烈建議田徑誠信委員會（AIU）加強對於美國田徑運動項目的反興奮劑監管，嚴防嚴查其運動員興奮劑問題隱患，實際維護各國乾淨運動員的合法權益，重樹全球運動員對公平競賽的信心。

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