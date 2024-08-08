觀察站／放人、懲獨 陸軟硬兩手更徹底

在陸船翻覆案落幕後，滯留對岸四個多月的金門胡姓釣客昨天也順利返家，然而，國台辦和公安部網站同一時間則新增「懲獨」專欄，列名副總統蕭美琴、國安會秘書長吳釗燮和國防部長顧立雄等人，還稱歡迎舉報相關線索和「新」名單。中共一軟一硬之間，顯示對台政策區隔化更加徹底，「防獨」成為當前北京的重中之重，未來台海情勢不容過度樂觀。

近期從陸船翻覆案、胡姓釣客案乃至澎湖籍漁船「大進滿八八號」後續處理，被視為兩岸緩和的契機。不過，這些海域執法案件原就有既定處理程序，只是當前兩岸敵對，小案件延燒成政治衝突，如今在雙方都有意「務實解決」下，才逐漸平息。

對北京來說，這些涉及基層漁民和民間交流的案件若持續僵持，不利於大陸要推動的兩岸民間往來，以及在福建試行的兩岸融合發展示範區，因此在強調「與兩岸協商無關」下，讓相關事件落幕。說白一點，大陸是為了恢復民間交流的氛圍，同時拉攏金馬民心，也看重國民黨（立委陳玉珍斡旋）角色；實際上，並未將這些問題的解決，視作兩岸關係緩和的階梯。

從大陸觀點，送返釣客和新增「懲獨」專欄，可以獨立分開，也可說有所關聯，凸顯對台政策區別化做法：對基層民眾持續推進融合發展；對台獨或外部勢力，則展現更強硬姿態。

其實，北京更在意的是民進黨愈來愈傾向台獨、以及持續讓台灣議題國際化的作為，因此從六月廿一日發布懲獨廿二條意見，到八月七日進一步設置「懲獨」專欄，意在凸顯新規發布後必有行動，而舉報做法則如同留下「填空題」，一旦北京認為有需要，隨時可拉長台獨名單。

北京為何再出招？關鍵因素應是七月底，賴總統出席對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年會時，肯定美國及歐洲議會等國際力量，反對中國錯誤詮釋聯大第二七五八號決議與「一中原則」的不當連結。國台辦當即回應，民進黨頑固堅持台獨分裂立場，夥同西方攻擊，也動搖不了「一中原則」基本格局。

由此可見，兩岸當局的高度敵對狀態仍未緩解，甚至有更嚴峻的跡象。縱使金廈海域可望稍獲平靜，兩岸前景卻不容過度樂觀。