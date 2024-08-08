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國台辦增懲獨專欄 朝野同批

聯合報／ 特派記者陳政錄、記者謝守真蔡晉宇鄭媁林銘翰／北京—台北連線報導

大陸的「懲獨」行動正進一步具體化。國台辦官方網站昨上線題為「依法懲治『台獨』頑固分子」的專欄，欄內頁面明確列出含副總統蕭美琴等十人的「台獨」頑固分子清單，和陸方過去有關表態、依據的法律文件及舉報信箱等。大陸學者直言，未來大陸打擊台獨的行動會愈來愈具體，以更有效的「反獨促統」。

今年六月廿一日，大陸國台辦聯合「兩高三部」，發布《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，共廿二條，對犯分裂國家罪危害特別嚴重的，可判處死刑，對首要分子處無期徒刑或十年以上有期徒刑等。

在《意見》發布一個多月後，國台辦官方網站昨天更新，新增題為「依法懲治『台獨』頑固分子」的浮動視窗，或顯示在專題列中。在專欄頁面最下方，和兩個有關「舉報」的版塊，大陸國台辦還提供了用以舉報台獨頑固分子線索的電子信箱，表示「歡迎舉報」。

同一日，大陸公安部網站也在政策文件表列中，發布了一條「依法懲治『台獨』頑固分子」欄目，內也有「清單在列的『台獨』頑固分子」，和「法律文件」兩個主要內容。對於相關更新，港媒大公文匯報報導直言，大陸政府網站的上述新變化，表明大陸方面對依法懲治台獨頑固分子的高度重視，再次向台獨頑固分子敲響警鐘。

廈門大學台灣研究院教授唐永紅受訪時也說，這顯示相關部門已將打擊台獨頑固分子作為常態性的工作。

針對大陸懲獨新動作，我方朝野同聲批評。陸委會回應稱，這項作為除對兩岸交流互動製造更多障礙與傷害、阻撓兩岸人民往來交流外，對促進兩岸良性交流沒有任何好處，呼籲陸方應多做一些有助雙方良性互動的工作，才是正辦。

民進黨發言人韓瑩表示，中共從來都沒有權力懲治堅持民主自由的台灣人民，這樣的不友善作為只會破壞兩岸關係。國民黨發言人楊智伃表示，互相貼標籤的行為非常不利兩岸溝通跟區域和平，對於此事表達遺憾跟譴責。民眾黨也表達嚴厲譴責，認為中共不應用各種形式打壓、恫嚇台灣，如此無助兩岸和平交流，甚至會將民心推得更遠。

台獨 國台辦 專欄

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