滯陸144天 金門胡姓釣客返家

金門胡姓釣客滯留大陸四個多月，立委陳玉珍昨天陪家屬搭第一班小三通船班前往廈門接人，胡男的八歲女兒帶著與父親約定的一百分考卷、手繪父親節卡片，接父親回家。下船時，胡男全程牽著女兒，女兒也在下船後獻上「思念父親一吻」。胡男說，最想做的就是回家和家人好好吃頓飯；今天剛好是父親節，胡家人說，這是最棒的父親節禮物。

吳姓、胡姓釣客今年三月十七日因海釣迷航至大陸，吳姓釣客三月廿三日已返家，胡男因有軍人身分，大陸遲遲未放人，經不斷溝通協調，胡男五月八日由家人辦理退伍，回歸老百姓身分；○二一四陸船事件上周落幕後，讓胡男終於可以平安回家。

陳玉珍昨搭一早的班機從台北回到金門，隨即陪胡的家人搭乘九時首班船前往廈門，胡男於廈門五通碼頭服務站，與久違的父母和女兒相見那一刻，彼此都紅了眼眶，場面感人。

家屬向中國海警、台辦表達感謝之意，一行人隨即搭乘上午十一時船班回金門。

胡男當時到大陸沒有經正常程序通關，身邊也沒證件，經過兩岸溝通，胡男回金門入境手續是採「海難」的專案方式，家屬攜帶胡的護照到大陸，再由大陸方面認定胡姓釣客的台胞證，完備出入境手續。胡男返國入境時，移民署國境隊同仁經查驗護照後，還暖心地說聲「歡迎回家」，表示大家都很期盼他平安歸來。

家屬為感謝福建海警局救援，製作錦旗「救命之恩、恩重如山」表謝意；也感謝福建省台辦在滯留大陸期間對胡男的照顧，贈以「大恩大德、銘記在心」錦旗。

胡母表示，大陸台辦這段期間對兒子照顧得十分周延，關懷備至，在確定返金前，也作了全身健康檢查，並贈送一個小書包給胡姓釣客的女兒，祝福她學業進步。胡男受訪表示，他健檢胖了八公斤左右。

大家很好奇這一四四天如何度過，胡回說，「沒有什麼特別不好的，都是很好的」。據了解，胡男在大陸是住看守所為主，除起初住在船上較難受，後來陸方讓胡「上岸」住在海警的看守所，環境就好很多，除了不能外出外，待在房間內可以看電視、打撲克牌，每天有固定時間可以打電話回家，海警也會不時與他聊天，伙食也不錯，他每天睡到中午才起來，陳玉珍說「胡男在大陸吃好睡好，對岸照顧得很好」。

外界關注澎湖籍「大進滿一八八」人船何時能獲釋，陳玉珍說，該事件仍持續交涉中，應該很快能有好消息。

新華社：結束調查程序才放人

記者謝守真／台北報導

金門胡姓釣客滯留大陸四個多月，終於在昨天返回。陸委會表示，樂見陸方終於採取行動，安全送返胡姓民眾。大陸國台辦昨未說明。新華社則指出，胡姓釣客因身分存疑被留置接受調查，「期間，大陸有關部門妥善照料其生活，胡的家屬曾到泉州探望」；胡姓釣客是在大陸有關部門結束對其調查程序後，七日由其家屬和金門民意代表陳玉珍陪同返回金門。

陸委會則指出，胡姓釣客因海上迷航遭中共海警救起卻長期留置期間，政府不斷透過既有管道向中共有關部門反映，基於人道主義及兩岸海難救助長年、常態性作法，要求陸方應盡速、無條件安全送返胡姓民眾。陸委會樂見陸方終於採取行動，安全送返胡姓民眾。