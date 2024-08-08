回應美澳加菲四國聯演 解放軍黃岩島戰巡

美國、澳洲、加拿大和菲律賓昨日起在南海展開為期二天的聯合軍演之際，解放軍同日發布消息指，解放軍南部戰區當日在南海與菲律賓有主權爭議的黃岩島附近海空域組織聯合戰巡，顯然是對四國演習的回應，南海局勢持續緊張。

解放軍南部戰區昨日午間通報，南部戰區當日在黃岩島附近海空域組織聯合戰巡，旨在檢驗戰區部隊偵察預警、快速機動、聯合打擊能力。解放軍南部戰區並稱，「一切攪局南海、製造熱點、破壞地區和平穩定的軍事活動，盡在掌握之中」。

儘管南部戰區發布的訊息很短，大陸鷹派官媒環球時報引述軍事專家張軍解讀稱，上述提及的三種能力，正是解放軍對一切挑釁性行動採取的「有針對性的作戰程序和措施」，顯示解放軍有能力捍衛國家主權安全和領土完整。

同在昨日，美、澳、加、菲的海、空軍在菲律賓專屬經濟區進行為期兩天的多邊海上演習，這是四國之間首次聯合演習，旨在加強部隊之間的互通性，並維護印太地區的通行暢通。四國聯合聲明表示，他們站在一起應對共同的海上挑戰，並共同致力於維護國際法和基於規則的秩序。

馬尼拉近期頻繁與他國展開聯合軍演，以因應與北京在南海的爭端。此次四國演習是菲律賓近十天內與他國進行的第三次演習。

上周三，菲美兩國海軍在南海舉行海上聯演；上周五，菲日在南海舉行首次聯合軍演。菲國防長上周日與德國防長會晤時，也提議邀請德國軍艦參與聯合海上演習。此外，菲律賓與越南預計九日在馬尼拉灣舉行兩國間首次聯合海岸防衛演習，促進海事合作。兩國皆曾在南海與大陸海警發生衝突。

對此，環球時報援引中國南海研究院海洋法律與政策研究所副所長丁鐸稱，菲律賓拉攏「域外國家」在南海地區搞演習，實質上是引狼入室，導致大量軍事力量在南海集聚，也衝擊東協在地區安全事務上的中心性。丁鐸並批評美國是攪亂地區局勢的最大外部因素。