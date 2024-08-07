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國台辦新增台獨頑固分子專欄 民眾黨譴責無助兩岸和平
國台辦官網新設「依法懲治『台獨』頑固分子」專題欄目，列出「台獨頑固分子」名單，民眾黨今天表達嚴厲譴責，認為中共不應用各種形式打壓、恫嚇台灣，如此無助兩岸和平交流，甚至會將民心推得更遠。
國台辦在官網新設「依法懲治『台獨』頑固分子」專欄，其中所列「台獨頑固分子」名單，包括行政院前院長蘇貞昌、立法院前院長游錫堃、國安會秘書長吳釗燮、副總統蕭美琴、國防部長顧立雄、民進黨立委蔡其昌、柯建銘、王定宇、民進黨前副秘書長林飛帆、時代力量前立委陳椒華等。
民眾黨發言人吳怡萱透過聲明表示，中國國台辦網站公布「懲治台獨頑固分子」欄目，台灣民眾黨表達嚴厲譴責，中共不斷以共機擾台、逼迫台灣藝人進行政治表態、點名懲戒台灣名嘴，還有發布懲戒台獨22條意見等文攻武嚇方式，都是在破壞兩岸和平。
吳怡萱強調，民眾黨堅定捍衛「民主、自由、人權、法治」等普世價值，呼籲中共當局應當了解「北風與太陽」寓言的道理，不應用各種形式打壓、恫嚇台灣，如此無助兩岸和平交流，甚至會將兩岸民心推得更遠。
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