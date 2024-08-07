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國台辦官網增「懲獨」專欄 分析：對台法律戰延伸

中央社／ 台北7日電

中國大陸國台辦官網近日增加「依法懲治『台獨』頑固分子」專題欄目，列出以往公布的「台獨分子」名單並提供舉報信箱。台灣學者分析，這是對台法律戰延伸，藉此建構發布「懲獨22條」意見後的懲戒模式，達到殺雞儆猴之效。

中國國務院台灣事務辦公室官網新設的「依法懲治『台獨』頑固分子」專欄，在「依法懲治」台獨的法律文件明列了「反分裂國家法」與「懲治台獨22條意見」；至於「台獨頑固分子」名單則是過往已發布的10人，沒有增加。

台灣智庫中國問題研究中心主任吳瑟致接受中央社訪問時指出，中共的行為自然是想要發揮「殺雞儆猴」的效果，並且展現日前宣布「懲治台獨22條」等相關行動的作用，「藉由過去宣布的10名台獨頑固分子建構樣板」。

他認為，這次發布的網頁中也增加了舉報信箱，藉由「舉報台獨分子」這樣的措施，中共試圖羅列或創造「那些條件是屬於台獨行徑、行為」，無論是否真的有人舉報，都不排除未來會進一步列出哪些情形是會被舉報的，「往後可能會有更多人被列入這份名單」。

吳瑟致分析，中共這次藉由重提過往已經發布的名單，一方面是想要降低台灣社會對於懲戒台獨的疑慮，重申只有針對「極少數台獨頑固分子」；另一方面則是展現發布「懲治台獨22條」後，確實有所作為。

國策研究院執行長王宏仁告訴中央社，中國這樣的措施就是法律戰的延續，藉由一步一步的威嚇舉措令人感到害怕，並接受中國提出的條件。

他也提到，在上述較為強硬的作為之外，中國大陸針對台灣民間則採取較為寬鬆的手段，目的就是要將台獨分子與一般台灣民眾做區分，不想讓台灣社會的一般民眾感到害怕，「所以盡量用不同的措施達到區隔之效，讓台灣社會大眾對中國有好感，而對台獨分子能夠達到震懾」。

對於設置舉報台獨信箱一事，王宏仁指出，舉報的行為是中國大陸對於強化社會控制的一環，如今用相同的方式針對所謂的「台獨分子」。

陸委會下午以書面回應中央社時強調，中國大陸相關舉措，除了對兩岸交流互動製造更多的障礙與傷害、阻撓兩岸人民往來交流外，對促進兩岸良性交流沒有任何的好處。「陸方應該多做一些有助雙方良性互動的工作，才是正辦」。

中央社 台獨

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