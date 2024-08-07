中國版「星鏈」首批衛星發射升空 試圖追上美國

中國昨天成功將「千帆星座」首批18顆商業組網衛星發射升空，目前計畫還要發射3.8萬顆衛星，搶占低軌衛星位置和頻率，向SpaceX的星鏈（Starlink）發起市場挑戰，試圖迎頭追上美國。

綜合新華社、IT時報等陸媒，8月6日下午2時42分，中國在太原衛星發射中心使用長征六號改運載火箭，成功將千帆極軌01組衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。

此次發射的18顆商業衛星是上海垣信衛星科技有限公司千帆星座第一代衛星（GEN1衛星）中的第一批次。

千帆星座是一個低軌衛星星座計畫。根據規劃，垣信衛星將在2025年底前完成648顆GEN1衛星發射任務，實現區域網路覆蓋；在2026至2027年完成後續648顆GEN2衛星發射任務，實現全球網路覆蓋。

到2030年底前，垣信衛星則計畫透過1萬5000顆衛星向全球用戶提供低延遲、高速率及高可靠性的衛星（寬頻）網路服務。

垣信衛星成立於2018年3月，是中國上海市國資委下屬控股企業。2019年11月，垣信衛星已成功完成兩顆試驗星發射。

除了昨天發射首批組網衛星的千帆星座，中國還有中國星網公司的「GW星座」，預計會有近1.3萬顆衛星，以及鴻擎科技計畫打造的「Honghu-3星座計畫」，預計將發射1萬顆衛星。這也代表，中國目前計畫還要發射3.8萬顆低軌衛星。

報導說，截至7月下旬，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）的SpaceX已累計發射6700多顆星鏈衛星，其中在軌6200多顆。雖然中國版星鏈起步晚，但正在奮起直追，未來3至5年，中國低軌衛星網路在民用方面會形成規模。

衛星運行軌道主要分為三類：GEO（地球同步軌道）、MEO（中地球軌道）、LEO（低地球軌道）。相較其他兩類，低軌衛星具有距離近、傳輸時延小、鏈路損耗低、發射靈活等優勢，是未來太空地海一體化網路的重要組成部分。

世界各國正在低軌衛星網路方面展開激烈競爭，除了商業的謀劃，還有更現實的考量，那就是搶占無比寶貴的頻率軌道資源。

各國發射衛星需要向國際電信聯盟（ITU）提出申請，ITU則分配衛星頻率及軌道資源，原則是「先到先得」，也就是按照申報順序獲得優先使用權。

報導說，頻率及軌道資源並不是無限多，而是非常有限、極其寶貴。ITU表示，地球低軌衛星總容量約6萬顆，而各國申報的衛星數量已經超過7萬顆。隨著時間的推移，「僧多粥少」的局面將愈發突出。

目前，美國占得先機，尤其是星鏈。SpaceX獵鷹9號上月27日成功執行今年第71次發射任務，部署第50批星鏈衛星。至此，SpaceX已經累計發射6761顆星鏈衛星。按照計畫，要在2027年前將4.2萬顆衛星送入低軌。

美國之音報導稱，千帆星座計畫的目的就是為了向美國發起挑戰，一方面是覆蓋全球的網路服務，挑戰馬斯克的星鏈，另一方面是搶占低地軌道位置和頻率，確保中國的數據安全。

這也是中國為加強其太空力量與美國競爭而實施的戰略規劃的一部分。報導指出，中國軍方已經注意到這些星座的潛在軍事應用，並列舉烏克蘭軍方使用星鏈衛星打擊入侵的俄羅斯軍隊。