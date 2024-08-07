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胡姓釣客返抵金門 陸委會：樂見陸方將人送返

中央社／ 台北7日電
被中國大陸滯留近5個月的胡姓釣客今天返抵金門，陸委會表示，事發後即不斷透過既有管道向中共有關部門反映，要求應儘速且無條件安全送返，樂見陸方終於採取行動。聯合報系記者廖士鋒／攝影
被中國大陸滯留近5個月的胡姓釣客今天返抵金門，陸委會表示，事發後即不斷透過既有管道向中共有關部門反映，要求應儘速且無條件安全送返，樂見陸方終於採取行動。聯合報系記者廖士鋒／攝影

被中國大陸滯留近5個月的胡姓釣客今天返抵金門陸委會表示，事發後即不斷透過既有管道向中共有關部門反映，要求應儘速且無條件安全送返，樂見陸方終於採取行動。

金門胡姓釣客遭中國大陸滯留近5個月，國民黨籍立委陳玉珍上午9時陪同胡姓釣客的妻女搭船前往對岸接人，隨後一家人於中午11時許搭乘小三通船隻返回金門。

陸委會以書面回應中央社表示，胡姓釣客被長期留置期間，政府即不斷透過既有管道向中共有關部門反映，基於人道主義及兩岸海難救助長年、常態性作法，要求應儘速、無條件安全送返。

對於胡姓釣客終於在今天順利返回金門，陸委會表示，「樂見陸方終於採取行動，安全送返胡姓民眾」。

陸委會強調，事發之後除多次委請海基會向海協會反映儘速辦理胡姓民眾遣返事宜外，也持續與家屬保持聯繫，表達政府關懷之意。

金門縣金沙鎮胡姓、吳姓釣客3月17日出海釣魚遭遇大霧，不慎迷航至福建泉州圍頭海域被中國海警尋獲。其中，吳姓釣客已於3月返回金門，但胡姓釣客被陸方滯留，直至今天才順利返抵金門。

金門 陸委會

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