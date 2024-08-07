「懲獨」新規後 國台辦官網再增「懲獨」專欄

中國多部門6月聯手公布「懲獨」22條司法文件後，國台辦官網近日增加「依法懲治『台獨』頑固分子」專題欄目，除了列出以往公布的「台獨分子」，還提供舉報信箱。中國公安部官網也引用了這份名單。

中國國務院台灣事務辦公室官網新設的「依法懲治『台獨』頑固分子」專題欄目所列「台獨頑固分子」包括「蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮、蕭美琴、顧立雄、蔡其昌、柯建銘、林飛帆、陳椒華、王定宇」。

「依法懲治『台獨』頑固分子」專欄中的「台獨」字樣刻意以綠色呈現，配上五星紅旗和法庭背景圖。有關「依法懲治」台獨的法律文件則明列了「反分裂國家法」與「懲治台獨22條意見」。

除此之外，新設的專欄中，還提供了舉報信箱，威嚇意味濃。

中國公安部官網「政策文件」欄目今天也引用了國台辦新增專欄公布的名單。