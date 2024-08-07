懲治「台獨」頑固分子 陸國台辦官網增設新專欄

繼6月發布懲治「台獨」意見後，大陸國台辦官網今天新增了一項「依法懲治『台獨』頑固分子」的專欄，內有「台獨」頑固分子清單、發言人有關表態等五個版塊，並將「台獨」二字用綠色字體加粗處理，配上五星紅旗和法庭背景圖，震懾意味濃厚。

進入大陸國台辦官方網站，可以看見一個題為「依法懲治『台獨』頑固分子」的浮動視窗，或顯示在專題欄目，點入後，即可以進入專欄頁面，內有五個版塊，分別為「清單在列的『台獨』頑固分子」、「中共中央台辦、國務院台辦發言人有關表態」、「法律文件」、「舉報清單在列的『台獨』頑固分子線索和罪行」、「舉報犯罪嚴重的新『台獨』頑固分子」，並提供了用以舉報「台獨」頑固分子的郵箱。

其中，點入「清單在列的『台獨』頑固分子」，可以看到中共中央台辦、國務院台辦1日發文，列出蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮、蕭美琴、顧立雄、蔡其昌、柯建銘、林飛帆、陳椒華、王定宇等十人的名單。

值得注意的是，該專欄頁將「台獨」二字用綠色字體加粗處理，配上五星紅旗和法庭背景圖，震懾意味濃厚。

同時，據港媒大公文匯網報導，大陸公安部網站也同步新增了「依法懲治『台獨』頑固分子」專欄。報導稱，以微知著、由小見大，大陸國台辦、公安部政府網站的上述新變化，表明大陸方面對依法懲治「台獨」頑固分子的高度重視，再次向「台獨」頑固分子敲響警鐘。

實際觀察大陸公安部網站，確實在政策文件表列中，新增了一條「依法懲治『台獨』頑固分子」欄目，發布時間為2024年8月7日，點入後裡面列有「清單在列的『台獨』頑固分子」，和「法律文件」兩個項目，後者內容為《反分裂國家法》和最高法、最高檢、公安部、國安部、司法部印發《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》的通知。