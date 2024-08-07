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胡姓釣客返台 新華社證實訊息並指大陸妥善照料

中央社／ 台北7日電

被中國大陸滯留近5個月的金門胡姓釣客今天返台。新華社稍早報導證實胡姓釣客返台的訊息，並指其在接受調查的期間，大陸有關部門妥善照料其生活。

金門快艇案落幕後，外界關注在今年3月海釣而漂流到大陸的胡姓釣客何時能返台。國民黨立委陳玉珍今天在臉書表示，她今天一早必須從金門到廈門，接回滯留大陸的金門鄉親胡姓釣客返回金門。

新華社今天稍早報導胡姓釣客返台的訊息。報導仍稱胡姓釣客為「金門士兵」，並公布了胡姓釣客與吳姓釣客的全名。

報導指出，今年3月18日於泉州圍頭灣獲救的金門士兵在有關部門結束對其調查程序後，7日由其家屬和金門民意代表陳玉珍陪同返回金門。

報導又稱，3月18日，有關部門在圍頭灣救起1艘失去動力的金門海釣船，船上2名人員均為金門人。其中，吳姓釣客為普通民眾，已於3月23日送返金門；胡姓釣客則因身份存疑被留置接受調查。期間，大陸有關部門妥善照料其生活。胡的家屬曾到泉州進行探望。

今年3月17日胡姓與吳姓釣客乘波特船出海釣魚失聯，漂到大陸泉州圍頭海域被大陸海警尋獲，吳姓釣客已在3月返家，但因胡姓釣客先前有軍人身分，因此大陸遲未放人。

陸軍在5月表示，胡姓士官已透過家屬申請退伍，並在5月8日生效，但將持續透過縣政府等單位協調，儘速讓人員返台。

對於胡姓釣客返台，陸委會主委邱垂正昨天表示，希望在不附帶條件的情況下盡快回台，是陸委會一貫立場，樂見胡姓釣客被釋放並感到欣慰。

金門 陳玉珍 陸委會

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