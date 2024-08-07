影／返金下船女兒獻吻 胡姓釣客胖9公斤：想回家吃一頓飯

金門胡姓釣客事件圓滿落幕，胡男及家屬一行人今透過小三通返家，下船時胡男全程牽著女兒，看得出相當想家，女兒也在下船後特別獻上「思念父親一吻」。家屬直呼感恩兩岸各單位及人士奔走，胡男則說對接下來還未規畫，現在最想做的就是回家跟家人吃一頓飯。

胡姓釣客家屬今與胡男大家一起返回金門，胡男難掩思念之情，全程牽著8歲女兒。金門下船處，由於船班人不少，一行人特別等到其他乘客都下船才接著下船；現場除大批媒體等候外，陸委會、海巡署等單位也迎接表達關心。

胡姓釣客表示，感謝大陸台辦及有關單位照顧，這段時間過得非常好，但也非常想家，能在父親節前夕回到家真的非常開心，現在不會去想接下來的什麼規畫，最想做就是趕快回家好好跟家人吃一頓飯。

由於這次出海釣魚還因該事件辦理退伍，胡姓釣客笑稱，有機會在安全情況下還是會想出海釣魚，這次就是意外，能順利解決就好，對退伍及相關未來職涯規畫沒有特別去想。

胡姓釣客8歲女兒對於父親返家也相當開心，全程緊牽父親的手，還在下船時特別「獻吻」。胡姓釣客母親則特別拿出胡男在大陸離開時的健康檢查報告；胡男笑稱自己重了8至9公斤。

胡姓釣客母親表示，感謝謝謝國台辦、福建省台企聯及台辦，更感恩把胡男救起的海警等人員，他們是兒子的貴人，沒有他們幫忙，真的不知道胡男會漂到哪邊去；立委陳玉珍也是很辛苦，這幾個月來兩岸三地跑來跑去，也謝謝陸委會、縣府等單位幫忙。