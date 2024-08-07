快訊

陳詩媛接機遭酸太高調 王齊麟海巡後反擊「我女友很棒」

子女能不養父母嗎？律師曝「扶養義務」2大關鍵

麥當勞「大麥克買一送一」優惠券拿到沒？使用期限曝 他意外拿到4張變「買四送四」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／返金下船女兒獻吻 胡姓釣客胖9公斤：想回家吃一頓飯

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／金門即時報導
金門胡姓釣客事件圓滿落幕，胡男及家屬一行人今透過小三通返家，立委陳玉珍陪同。記者蔡家蓁／攝影
金門胡姓釣客事件圓滿落幕，胡男及家屬一行人今透過小三通返家，立委陳玉珍陪同。記者蔡家蓁／攝影

金門胡姓釣客事件圓滿落幕，胡男及家屬一行人今透過小三通返家，下船時胡男全程牽著女兒，看得出相當想家，女兒也在下船後特別獻上「思念父親一吻」。家屬直呼感恩兩岸各單位及人士奔走，胡男則說對接下來還未規畫，現在最想做的就是回家跟家人吃一頓飯。

胡姓釣客家屬今與胡男大家一起返回金門，胡男難掩思念之情，全程牽著8歲女兒。金門下船處，由於船班人不少，一行人特別等到其他乘客都下船才接著下船；現場除大批媒體等候外，陸委會、海巡署等單位也迎接表達關心。

胡姓釣客表示，感謝大陸台辦及有關單位照顧，這段時間過得非常好，但也非常想家，能在父親節前夕回到家真的非常開心，現在不會去想接下來的什麼規畫，最想做就是趕快回家好好跟家人吃一頓飯。

由於這次出海釣魚還因該事件辦理退伍，胡姓釣客笑稱，有機會在安全情況下還是會想出海釣魚，這次就是意外，能順利解決就好，對退伍及相關未來職涯規畫沒有特別去想。

胡姓釣客8歲女兒對於父親返家也相當開心，全程緊牽父親的手，還在下船時特別「獻吻」。胡姓釣客母親則特別拿出胡男在大陸離開時的健康檢查報告；胡男笑稱自己重了8至9公斤。

胡姓釣客母親表示，感謝謝謝國台辦、福建省台企聯及台辦，更感恩把胡男救起的海警等人員，他們是兒子的貴人，沒有他們幫忙，真的不知道胡男會漂到哪邊去；立委陳玉珍也是很辛苦，這幾個月來兩岸三地跑來跑去，也謝謝陸委會、縣府等單位幫忙。

陳玉珍表示，0214事件圓滿，因為胡姓釣客漂流無證件，也感謝這次陸委會、海委會、移民署、海巡署等單位專案入境，大陸海警救起外，有關單位也是協助專案出境，所以這些幫忙都是兩岸之間善意累積，兩岸交流頻繁、密切往來，相信未來交流會越來越好。

胡姓釣客母親則特別拿出胡男在大陸離開時的健康檢查報告；胡男笑稱自己重了8至9公斤。記者蔡家蓁／攝影
胡姓釣客母親則特別拿出胡男在大陸離開時的健康檢查報告；胡男笑稱自己重了8至9公斤。記者蔡家蓁／攝影
金門胡姓釣客事件圓滿落幕，胡男及家屬一行人今透過小三通返家，下船時胡男全程牽著女兒，女兒還特別獻吻。記者蔡家蓁／攝影
金門胡姓釣客事件圓滿落幕，胡男及家屬一行人今透過小三通返家，下船時胡男全程牽著女兒，女兒還特別獻吻。記者蔡家蓁／攝影
金門胡姓釣客事件圓滿落幕，胡男及家屬一行人今透過小三通返家。記者蔡家蓁／攝影
金門胡姓釣客事件圓滿落幕，胡男及家屬一行人今透過小三通返家。記者蔡家蓁／攝影
金門胡姓釣客事件圓滿落幕，胡男及家屬一行人今透過小三通返家。記者蔡家蓁／攝影
金門胡姓釣客事件圓滿落幕，胡男及家屬一行人今透過小三通返家。記者蔡家蓁／攝影
金門胡姓釣客事件圓滿落幕，胡男及家屬一行人今透過小三通返家，立委陳玉珍陪同。記者蔡家蓁／攝影
金門胡姓釣客事件圓滿落幕，胡男及家屬一行人今透過小三通返家，立委陳玉珍陪同。記者蔡家蓁／攝影
金門胡姓釣客事件圓滿落幕，胡男及家屬一行人今透過小三通返家。記者蔡家蓁／攝影
金門胡姓釣客事件圓滿落幕，胡男及家屬一行人今透過小三通返家。記者蔡家蓁／攝影
金門胡姓釣客事件圓滿落幕，胡男及家屬一行人今透過小三通返家，立委陳玉珍陪同。記者蔡家蓁／攝影
金門胡姓釣客事件圓滿落幕，胡男及家屬一行人今透過小三通返家，立委陳玉珍陪同。記者蔡家蓁／攝影
金門胡姓釣客事件圓滿落幕，胡男及家屬一行人今透過小三通返家，下船時胡男全程牽著女兒，看得出相當想家。記者蔡家蓁／攝影
金門胡姓釣客事件圓滿落幕，胡男及家屬一行人今透過小三通返家，下船時胡男全程牽著女兒，看得出相當想家。記者蔡家蓁／攝影
金門胡姓釣客事件圓滿落幕，胡男及家屬一行人今透過小三通返家，立委陳玉珍陪同。記者蔡家蓁／攝影
金門胡姓釣客事件圓滿落幕，胡男及家屬一行人今透過小三通返家，立委陳玉珍陪同。記者蔡家蓁／攝影
金門胡姓釣客事件圓滿落幕，胡男及家屬一行人今透過小三通返家，下船時胡男全程牽著女兒，看得出相當想家。記者蔡家蓁／攝影
金門胡姓釣客事件圓滿落幕，胡男及家屬一行人今透過小三通返家，下船時胡男全程牽著女兒，看得出相當想家。記者蔡家蓁／攝影

海巡署 金門

延伸閱讀

影／最棒父親節禮物 滯陸4個多月釣客女兒帶100分考卷去接人

滯陸釣客明天回家！邱垂正：人道救援 盼不附帶任何條件

陳玉珍明接胡姓釣客返鄉 地方人士曝返程等接應細節

陳玉珍浩大接掌金門黨部 不談選縣長因「早已表態」

相關新聞

影／返金下船女兒獻吻 胡姓釣客胖9公斤：想回家吃一頓飯

金門胡姓釣客事件圓滿落幕，胡男及家屬一行人今透過小三通返家，下船時胡男全程牽著女兒，看得出相當想家，女兒也在下船後特別獻...

大陸官媒同步發布：獲救金門胡姓釣客7日返鄉

金門胡姓釣客滯留大陸4個多月，立委陳玉珍7日上午陪家屬搭第一班小三通船班前往廈門接人。大陸官媒新華社報導，今年3月18日...

懲治「台獨」頑固分子 陸國台辦官網增設新專欄

繼6月發布懲治「台獨」意見後，大陸國台辦官網今天新增了一項「依法懲治『台獨』頑固分子」的專欄，內有「台獨」頑固分子清單、...

白宮：中國再列管三種芬太尼前驅化學品 這是寶貴一步

俄羅斯衛星通訊社報導，據白宮消息，當地時間8月6日，美國國家安全事務委員會發言人發布聲明稱，中國宣布將開始對三種用於製造...

中共三中全解讀1／不管是不是川普當選 防禦+避險都是習近平的現在式

美國總統選戰高潮迭起，隨著總統寶座人選的更迭，美中大國博弈也將進入新一回合交手。太平洋這端，中國大陸在7月中舉行了20屆三中全會（中國共產黨中央委員會第三次全體會議，簡稱「三中」），悄悄展開布局...

港國安展 指反送中是顏色革命

香港開辦國安展，由香港國安委籌辦，八月七日起向香港民眾免費開放。展場中展出了香港反送中事件香港警察裝備如頭盔、盾牌等，特...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。