大陸官媒同步發布：獲救金門胡姓釣客7日返鄉

金門胡姓釣客滯留大陸4個多月，立委陳玉珍7日上午陪家屬搭第一班小三通船班前往廈門接人。大陸官媒新華社報導，今年3月18日於泉州圍頭灣獲救的金門胡姓釣客在有關部門結束調查程序後，7日由家屬和金門民意代表陳玉珍陪同返回金門。

報導指出，3月18日，有關部門在圍頭灣救起1艘失去動力的金門海釣船，船上2名人員均為金門人。其中，吳瑀暘為普通民眾，已於3月23日送返金門；胡鈞翔則因身份存疑被留置接受調查。期間，大陸有關部門妥善照料其生活。胡的家屬曾到泉州進行探望。

0214陸船事件日前落幕，金門胡姓釣客也露出曙光，由於胡男之前仍有我方軍人身分，情況較敏感，讓大陸遲遲未放人，胡男已辦理退役，0214陸船事件也解決，終於讓胡男可以平安回家。