約旦外長與王毅通話：哈尼亞遭暗殺局勢非常危險

據大陸外交部網站消息，2024年8月6日，大陸外交部長王毅應約同約旦副首相兼外交與僑務大臣薩法迪通電話，重點就中東局勢交換意見。薩法迪表示，哈馬斯領導人哈尼亞遭到暗殺，中東緊張局勢進一步升級，局勢非常危險。國際社會應盡快在加薩實現停火併最終透過「兩國方案」實現巴勒斯坦獨立建國。

他表示，約旦認為，衝突升級不會使任何一方受益，只會造成多輸。國際社會應立即行動起來，避免衝突升級，制止違反國際法的行為，盡快在加薩實現停火併最終透過「兩國方案」實現巴勒斯坦獨立建國。

薩法迪表示，中方在巴以衝突問題上始終秉持客觀公正立場，約旦願同中方保持溝通，期待並相信中方將為推動停火止戰發揮更重要作用。

王毅表示，中方堅決反對、強烈譴責暗殺行徑，違反國際關係基本準則，侵害伊朗的主權，破壞加薩停火談判進程，導致區域局勢進一步升級。避免局勢惡化升級的關鍵在於盡快實現加薩全面永久停火，國際社會應就此發出更加一致聲音，形成合力。

他說，中方讚賞約旦一直以來為解決巴以衝突、實現中東和平發揮的重要作用，願同約旦保持溝通協調，共同推動有關方面從和平大局出發，不再採取使局勢升級的行動，盡快恢復停火談判。

王毅表示，中國將繼續堅定同阿拉伯國家站在一起，支持一切有利於加薩實現永久全面停火努力，避免衝突對抗進一步升級，推動中東局勢盡快緩和。