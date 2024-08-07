埃外長與王毅通話：擔憂哈尼亞遇刺事件導致中東全面戰爭

據大陸外交部網站發布消息，2024年8月6日，大陸外交部長王毅應約與埃及外交及移民部長阿卜杜勒阿提通電話。王毅表示，哈馬斯政治局主席哈尼亞在德黑蘭遇刺身亡將地區局勢推向更加危險的境地，這種暗殺行徑違反聯合國憲章基本原則，侵犯伊朗的主權和尊嚴，使加沙停火更加遙遙無期。我們對此堅決反對，並予以強烈譴責。阿卜杜勒阿提表示，埃及對加薩局勢升級深感擔憂，哈尼亞遇刺事件使達成停火協議更加困難，甚至可能導致地區爆發全面戰爭。

消息稱，雙方重點就中東局勢交換了意見。王毅表示，加薩衝突是當前國際社會的關注焦點。衝突持續導致嚴重人道災難，儘管聯合國安理會通過停火決議，但戰事遲遲未平息。哈馬斯政治局主席哈尼亞在德黑蘭遇刺身亡將地區局勢推向更加危險的境地，這種暗殺行徑違反聯合國憲章基本原則，侵犯伊朗的主權和尊嚴，嚴重破壞各方促和努力，使加沙停火更加遙遙無期。我們對此堅決反對，並予以強烈譴責。

王毅指出，冤冤相報導致惡性循環，以暴易暴只會激化矛盾。在加薩衝突問題上不能搞雙重標準。中方在巴勒斯坦問題上立場是一貫、明確的。

他說，針對加薩衝突困境，中方提出了三步驟倡議：即實現全面停火；秉持「巴人治巴」原則推動加薩戰後治理；切實落實「兩國方案」。中國將繼續站在國際公道一邊，與阿拉伯國家加強團結，同各方共同努力，避免局勢升級惡化。

阿卜杜勒阿提表示，埃方對加薩局勢升級深感擔憂，哈尼亞遇刺事件使達成停火協議更加困難，甚至可能導致地區爆發全面戰爭。地區已無法承受更多戰火和動盪。國際社會應共同努力，避免局勢升級。埃方高度讚賞中方為中東和平發揮的重要作用，感謝中方推動巴勒斯坦內部和解，希望同中方保持密切配合，防止局勢進一步升級。

王毅表示，在習近平主席和塞西總統的戰略引領下，中埃全面戰略夥伴關係實現跨越發展，處於歷史最佳時期。埃及在中國外交全局佔有重要地位。今年5月塞西總統對華國事訪問十分成功，兩國元首為雙邊關係發展擘畫了宏偉藍圖。雙方要以此為契機，全面落實兩國元首達成的重要共識，推動建構面向新時代的中埃命運共同體。

阿卜杜勒阿提說，今年是兩國建立全面戰略夥伴關係10週年，塞西總統5月對華進行成功訪問，雙方各領域合作呈現良好態勢。埃方願同中方共同落實兩國元首重要共識，密切高層互訪，推動雙邊關係邁向更高水平，展現更廣闊前景，為兩國人民帶來更多福祉。