胡錫進解讀三中全會 疑失言被禁

中共黨媒環球時報前總編胡錫進的微博已有十天未發表新文章，有分析認為，胡錫進的噤聲顯示其遭到中共黨國輿論棒槌敲打，反映當前大陸言論環境的肅殺。

中共廿屆三中全會通過的「決定」七月廿二日公布全文後，胡錫進隔天發文解讀稱，「決定」中沒有「公有制為主體」的表述，形容這是歷史性的變化，非公有制經濟與公有制經濟實現了真正平等，不再區分誰是主體地位。他這番放棄「公有制為主體」的解讀引發內部抨擊。該文沒多久就被刪除。

彭博社援引知情人士稱，胡錫進被禁言起因於對三中全會闡述中國經濟的解讀；對胡的封禁令是一個訊號，表明中共當局希望限制公眾對這一問題的討論。

報導引述澳洲國立大學台灣研究項目的學者宋文笛分析，封殺一位在官媒工作卅年，且仍是中國「宣傳內線」的人士，傳達了一個嚴峻訊息，即連胡錫進都能觸犯紅線，說明在當今中國任何參與公共政治討論的人都很難知道紅線在哪裡。

政治評論員鄧聿文在德國之聲發表評論指出，胡錫進作為善於跟風輿情的黨國辯護士，如果對當局政策、思想、主張等不恰當地作某種引申解讀，讓輿論產生某種誤會，偏離了當局的宣傳紀律，也是不能免於受罰的。這也是側面反映當下大陸言論環境的「肅殺」。在輿論場上，胡錫進顯得尷尬，當其試著由「黨性」回歸人性和常識發言，左派不會認同，而右派早就把胡定位於黨國利益的維護者和吹鼓手。而在北京當局看來，當胡兩邊都想討巧，就不是一個純粹的黨國利益傳聲筒，反有某種「兩面派」色彩。

香港星島日報此前詢問胡錫進帳號被封時，胡未否認，僅稱「我個人不想說什麼」。