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港國安展 指反送中是顏色革命

聯合報／ 香港特派員李春／香港報導

香港開辦國安展，由香港國安委籌辦，八月七日起向香港民眾免費開放。展場中展出了香港反送中事件香港警察裝備如頭盔、盾牌等，特別介紹了二○一九年香港的「顏色革命」，還說「敵人可能就在身邊」，要香港市民如果遇到間謀情報滲透等要向國安舉報。

設於尖沙咀香港歷史博物館中的「香港特別行政區國家安全展覽廳」六日舉辦開幕儀式。展覽由香港國家安全委員會用十個月時間籌備。展場中最顯眼展板，是講述「顏色革命」特徵，其中講述香港二○一九年發生顏色革命，同時列舉二○○○年塞爾維亞「天鵝絨革命」等，稱顏色革命都有相同特徵，包括有某些國家幕後操縱或支持，由當地反對黨領導，以爭取所謂民主、自由、人權為旗號，有預謀、有組織地進行以顛覆政權為基本目的的活動。

展廳中展出二○一九年香港警察使用的裝備，包括頭盔、盾牌等，還排列展示當時警方所用共七色的警告旗幟。展板中也特別提及，二○一九年港版顏色革命令香港陷入深淵，必須對顏色革命的苗頭和手法高度警惕。展板又提醒香港人，間諜威脅無所不在，指隨著中國綜合國力提升，逐漸成為情報刺探的首要目標，外國情報機構為套取中國機密，無所不用其極，陰招損招盡出，應要時刻提防被間謀滲透，「敵人可能就在身邊」，香港市民如果遇到懷疑間謀情報滲透活動，應及時向香港警察國安處舉報。

香港持首李家超說，雖然香港告別動盪不安局面，徹底終結維護國家安全不設防的歷史，但面對百年未有大變局，在國際形勢下，國安風險不容忽視，必須堅持發展與安全並重，形容維護國安「只有進行時，沒有完成時」。

國安 港警 香港

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