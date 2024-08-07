孟加拉動亂總理逃亡 陸官方關切 網友讚人民勇敢

中國外交部今晚以不具名發言人名義表示，中方正密切關注孟加拉局勢，作為友好近鄰和全面戰略合作夥伴，中方真誠希望孟加拉早日恢復社會穩定。而因動亂逃往印度的孟加拉總理哈希納，7月8至11日才訪問中國，距今不到1個月。

中國外交部今晚以層級較高的不具名發言人「就孟加拉國局勢答記者問」名義，針對中方對哈希納（Sheikh Hasina）辭職有何評論，作上述表示。

孟加拉1971年脫離巴基斯坦獨立後，曾長期針對參與獨立戰爭的退伍軍人子女，提供30%公務員保障名額的優待，但也長期引起孟加拉民間不滿。

2018年，哈希納政府一度廢除這一優待制度，但孟加拉法院卻在今年7月裁定恢復，導致大批以學生為主的孟加拉人強烈不滿，引發大規模抗爭，軍警強力鎮壓釀成血腥場面，死亡人數已超過300人。8月5日，哈希納宣布辭職並逃往印度，據傳可能轉往英國尋求政治庇護。

孟加拉與中國關係和睦，且是中國「一帶一路」倡議的參與國，中國在孟加拉並有相關的基礎建設合作案。而哈希納7月8至11日訪問中國時，曾分別會見中國國家主席習近平、國務院總理李強等領導人。外媒報導，孟加拉計劃與中國商討一筆總額達70億美元（約新台幣2300億元）的巨額貸款。

孟加拉日前爆發大規模示威，並迫使哈希納逃亡後，一些中國網友對孟拉加局勢的關注度轉而升高。相形之下，中國官媒報導的內容相對簡短。而在網路上，若以「孟加拉」、「孟加拉國」在微博搜索，結果大多數來自官方帳號及認證帳號，有被過濾的跡象。

雖然如此，部分網友仍然對孟加拉學生成功推翻哈希納的行動給予肯定，指「英勇的孟加拉人用生命和鮮血扭轉了下墜趨勢」、「孟加拉人可不是只會做成衣而已，好樣的」。

也有網友語帶諷刺地表示，「（哈希納）剛要到錢就走人了，咱們（中國）還得花錢打發新總理」；還有人直指，孟加拉人「比東大國（中國）的人勇敢很多」，其他人則回答，「確實，疫情連小區門都不敢出」。