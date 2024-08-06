中共強化網路言論管理 陸委會諮委：國人赴大陸風險升高

陸委會近期舉行諮詢委員會議，討論中共近期強化網路言論管理作為的影響與觀察。委員指出，中共網路監管作為不僅升高台灣民眾赴陸安全風險，更阻礙兩岸相關學術交流活動，不利雙方相互瞭解。

陸委會今天發布第59次諮詢委員會議與會委員發言重點紀錄，會議主題為「中共近期強化網路言論管理作為之影響與觀察」。

根據這份文字紀錄，與會學者指出，中共加強網路管控目的是為維護其政權穩固，近年隨著多部網路與數據安全相關法規相繼實施，更擴大了中共當局對網路監控的權力與合法性，走向數位威權主義。中共多管齊下的網路管控措施大幅縮限網路言論自由，迫使網路使用者產生自律和順從的行為，其資訊不透明問題也嚴重影響外來投資信心，更阻礙其自身創新發展。

有委員觀察，中共網路管制作為對其內部社會及經濟發展也會帶來相當程度衝擊與影響。中共藉由數據的蒐集、AI演算與應用等工具控制，以及對企業密集監管審查，甚至是對網路使用者本身的監控，編織龐大綿密的網路宣傳與社會監視系統，以達到政治上全面掌控治理。

委員指出，為政權穩定加強網路資訊輿論管控作為，例如經濟數據資訊不透明、禁止唱衰中國經濟等，可能讓整體社會面臨缺乏糾錯及外資卻步的巨大風險，使中國大陸陷入更加不透明的黑暗時代。

也有委員分析，對於兩岸交流互動而言，中共一方面限制網路資訊公開流通，形成封閉場域，另一方面藉由官媒黨媒主導輿論走向，釋放特定具引導性質訊息，將增加對中國大陸學術研究資料蒐集與分析之難度。

另一方面，加上近期中共發布所謂懲治台獨22條意見，加劇相關專家學者赴陸人身安全疑慮，對非營利或學術性質的研究交流合作也連帶產生壓力，「中共網路監管作為不僅升高台灣民眾赴陸安全風險，更阻礙兩岸相關學術交流活動，不利雙方相互瞭解」。

與會委員建議，進一步強化台灣民眾對中國大陸認知作戰的自我保護機制及整體社會的民主韌性相當重要，應加強校園師生對中國大陸識讀能力，鞏固民眾心防，甚至可進一步帶動其他國家共同提升識讀中國大陸能量，爭取國際支持；此外，因應中共不斷增強網路監控力度，政府應加強相關赴陸風險宣導，提醒台灣民眾赴陸經商、就學與交流，應注意維護自身權益。