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孟加拉總理上月才見習近平 陸外交部對孟加拉局勢表態
因孟加拉政局陷入混亂，總理哈希納搭機逃往印度新德里並宣布辭職。大陸外交部6日晚間就「孟加拉局勢」發布發言人答記者問，表示中方正密切關注局勢，作為友好近鄰和全面戰略合作夥伴，真誠希望孟加拉早日恢復社會穩定。
據大陸外交部網站，6日晚間，大陸外交部發布發言人就孟加拉局勢答記者問，對孟加拉總理哈希納辭職做出評論。
大陸外交部發言人說，中方正密切關注孟加拉國局勢。作為友好近鄰和全面戰略合作夥伴，中國真誠希望孟加拉早日恢復社會穩定。
值得注意的是，立場與中國大陸友好的哈希納，才剛於7月8日至10日應大陸國務院總理李強邀請，對中國大陸進行了國是訪問，期間與李強會談，並與習近平舉行會見，被視為平衡該國對中印外交的一次訪問。
在與習近平會見時，雙方還宣布將中孟關系提升為全面戰略合作伙伴關係。習近平對哈希納說，中方支持孟方堅持奉行獨立自主外交政策，走符合本國國情的發展道路，維護國家主權、獨立、領土完整，反對任何外部干涉。
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