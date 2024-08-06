快訊

奧運桌球／中華隊男團不敵日本止步8強 莊智淵奧運之旅結束

全球股災巴菲特遭怪罪元凶 股神為何大賣蘋果？3個背後思維有深意

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸推網號網證...學者批「編戶齊民」 文章遭刪除、永久禁言

中央社／ 台北6日電
中國當局推行「網號」和「網證」制度進入「公開徵求意見」之際，北京清華大學教授黃裕生3日發文批此舉走回古代的「編戶齊民」，今被發現微博已永久禁言。圖／擷自微博
中國當局推行「網號」和「網證」制度進入「公開徵求意見」之際，北京清華大學教授黃裕生3日發文批此舉走回古代的「編戶齊民」，今被發現微博已永久禁言。圖／擷自微博

中國當局推行「網號」和「網證」制度進入「公開徵求意見」之際，北京清華大學教授黃裕生3日發文批此舉走回古代的「編戶齊民」，嚴密監控自己國民，與「中國式現代化」背道而馳。這篇文章旋遭刪除，他還被微博永久禁言。

黃裕生3日在微博發文強調，一個國家如果總是試圖把自己的國民變成透明的國民，可以隨時追蹤與定位的棋子，那麼這個國家不可能成為有活力、有創造力的國家，因為所有創造力都隱藏在深淵裡，所有活力都來自無監控的自由自在裡。

他表示，這樣的國家也不可能成為什麼現代化國家。因為真正的現代化國家絕對不是「編戶齊民」的國家，不是嚴密監控自己國民的國家，而是所有國民都能享有充分自由，特別是享有充分的言論自由、以及免於公權力肆意地騷擾、監管、恐嚇、拘禁的自由的國家。

黃裕生直言，凡是試圖全方位監控自己國民的國家，凡是竭力把自己國民置於透明狀態的國家，都是以最粗暴、最直白的方式表明自己不是人民的國家。因為真正人民的國家不需要監控自己國民的行蹤，國家相信自己的國民，國民也認同並相信、維護自己的國家。

他強調，任何以加強監控國民的言論、思想與行動自由為目的，或者任何會導致對國民的言論、思想自由進行嚴密監控的政策，都與現代化國家建設的方向與目標背道而馳。

黃裕生表示，如果中國式現代化是目標與方向，那麼，這個方向不是朝向古老的「編戶齊民」，而應朝向人人更加自由、更加開放、更加自立、更加文明與更加富有。「如果我們對中國式現代化要有信心，要有自信，那麼這種現代化應該對國民的監控少於西方現代化對其國民的監控」。

「編戶齊民」是始於戰國時代秦國的戶籍制度，國君將所有國民納入紀錄，以戶為單位來掌控人民，並廢除封建體制下原有的貴族、長老等地方領袖，所有人都是國君的臣民。

黃裕生的文章隨即被刪除，其微博頁面顯示，「因違反相關法律法規，該使用者處於永久禁言狀態」。他的遭遇再度引發大陸網友質疑：「不是說公開徵求意見嗎，怎麼把反對的聲音永久禁言了？」

中國公安部與國家網信辦共同起草的「國家網絡身分認證公共服務管理辦法（徵求意見稿）」7月26日公布，向社會公開徵求意見至8月25日，擬以自願為名登記真實身分統一簽發「網號」、「網證」。

這意味，中國網路監控從內容審查進一步提升至身分審查，逾10億中國網友未來恐需持證才能上網。消息傳出後，引發學者和大量網友的反對聲浪，但這些意見很快在社交媒體上遭到刪除。

北京清大法學院教授勞東燕日前率先發文反對，批評此舉的真實用意是要強化網路言行管控，形同將刑事偵查範圍從嫌犯無限擴大到所有人。

勞東燕發文引發熱傳，隨即遭全網刪除。一個名為「也評」的微信公眾號還連發3篇文章狠批勞東燕，轟她反對網號網證是「公知之名下的反賊行徑」，指她是「弱雞公知」，丟盡北京清大的臉。這些充斥人身攻擊的文章迄今健在，引發網友質疑這個「五毛」公眾號背後就是官方。

北京清大 微信 監控 言論自由

延伸閱讀

胡錫進微博連10日未更新 觸及言論紅線遭禁言？

中共統戰部長撰文談港澳台工作 重點在爭取人心

川普聲請解除封口費案禁言令 紐約上訴法院駁回

踩雷？胡錫進停更 傳解讀三中私營經濟被禁言30天

相關新聞

孟加拉總理上月才見習近平 陸外交部對孟加拉局勢表態

因孟加拉政局陷入混亂，總理哈希納搭機逃往印度新德里並宣布辭職。大陸外交部6日晚間就「孟加拉局勢」發布發言人答記者問，表示...

中共強化網路言論管理 陸委會諮委：國人赴大陸風險升高

陸委會近期舉行諮詢委員會議，討論中共近期強化網路言論管理作為的影響與觀察。委員指出，中共網路監管作為不僅升高台灣民眾赴陸...

大陸推網號網證...學者批「編戶齊民」 文章遭刪除、永久禁言

中國當局推行「網號」和「網證」制度進入「公開徵求意見」之際，北京清華大學教授黃裕生3日發文批此舉走回古代的「編戶齊民」，...

陸委會諮委會議 提及中共網路監管阻礙兩岸學術交流

陸委會近日再度召開諮詢委員會議，針對中共網路監管議題進行討論，而陸委會諮委則特別提到，中共的網路監管增加對中國大陸學術研...

美媒：太陽能板占農田損糧產 習近平方針現矛盾

太陽能是中國大力推動的產業之一，但一些地方占用耕地大量架設太陽能板，卻遭央視曝光。美媒分析，這代表中國官方擔心，此舉會危...

陸體育官員被指網上言論「偏美諷中」 遭官方調查

中國國家體育總局官員袁昊然日前有關巴黎奧運的網上發文，被指是偏袒美國、批評自己國家的轉播媒體，招致網友抨擊。國家體育總局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。