緊張暫趨緩 中使館向菲律賓警方救出大陸人質致謝
中國與菲律賓緊張關係暫趨緩和之際，中國駐菲律賓大使館今天公開向營救被綁架中國籍人質而喪生的1名菲國警察表示「沉痛哀悼」，並向另1名受傷的菲國警察表達慰問，同時對菲律賓警方成功解救中國籍人質表達感謝。
中國駐菲律賓大使館今天透過官網表示，2名中國公民2日在菲國被綁架，館方即多方聯繫菲律賓執法部門開展營救。3日，這2名中國公民由菲律賓國家警察反綁架局成功解救，獲救後身體狀況良好。但1名菲律賓警察在行動中不幸犧牲，另1名警察重傷。
館方表示，中國駐菲律賓使館向不幸犧牲的菲律賓警察表示「沉痛哀悼和崇高敬意」，向其家人及受傷的警察致以「誠摯慰問」，向菲律賓國家警察成功解救中國公民的行動表示「衷心感謝」。
中國媒體先前報導，2名中國籍女子2日在菲律賓馬卡蒂市（Makati）被綁架，綁匪向受害人家屬強索人民幣5000萬元（約新台幣2.29億元）贖金。家屬遂向中國警方報案，並在中國駐菲大使館協助下向菲律賓警方報案。
菲律賓警方3日前往安格利斯市（Angeles）一棟別墅展開營救，綁匪朝員警開槍，導致1名員警中彈身亡，另1名員警受傷，最後2名綁匪仍被逮捕，2名中國籍女子成功獲救。
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