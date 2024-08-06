陸委會諮委會議 提及中共網路監管阻礙兩岸學術交流

陸委會近日再度召開諮詢委員會議，針對中共網路監管議題進行討論，而陸委會諮委則特別提到，中共的網路監管增加對中國大陸學術研究資料蒐集與分析之難度，也阻礙兩岸相關學術交流活動，不利於雙方相互了解。

根據陸委會提供的「與會委員發言重點」，在學者引言報告環節，提到近年隨著「中華人民共和國網絡安全法」、「網絡信息內容生態治理規定」、「中華人民共和國數據安全法」及「網絡安全審查辦法」等法規相繼實施，更擴大了中共當局對網路監控的權力與合法性，走向「數位威權主義」。中共多管齊下的網路管控措施大幅縮限網路言論自由，迫使網路使用者產生自律和順從的行為，其資訊不透明問題也嚴重影響外來投資信心，更阻礙其自身創新發展。

有委員提到，中共藉由數據的蒐集、AI演算與應用等工具控制，以及對企業密集監管審查，甚至是對網路使用者本身之監控，編織龐大綿密的網路宣傳與社會監視系統；其為政權穩定加強網路資訊輿論管控作為，例如經濟數據資訊不透明、禁止唱衰中國經濟等，可能讓整體社會面臨缺乏糾錯及外資卻步的巨大風險，使中國大陸陷入「更加不透明的黑暗時代」。

對於兩岸交流互動，與會委員分析，中共一方面限制網路資訊公開流通，形成封閉場域，另一方面藉由官媒黨媒主導輿論走向，釋放特定具引導性質訊息，將增加對中國大陸學術研究資料蒐集與分析之難度；加上近期中共發布所謂懲治台獨22條意見，加劇相關專家學者赴陸人身安全疑慮，對非營利或學術性質的研究交流合作也連帶產生壓力，中共網路監管作為不僅升高國人赴陸安全風險，更阻礙兩岸相關學術交流活動，不利雙方相互了解。

與會委員建議，台灣面臨「成本不對稱」，以及民主開放制度對抗威權獨裁制度之「體制不對稱」挑戰，政府應主動闡述詮釋我方政策立場，拉回主導權；另外或可強化與國際合作，建立資訊分析蒐集經驗分享平台與訊息交換聯繫機制，提升台灣民主防衛能量。

還有與會委員提醒，「應加強校園師生對中國大陸識讀能力，鞏固國人心防，甚至可進一步帶動其他國家共同提升識讀中國大陸能量，爭取國際支持」。

根據陸委會公布的112年年報，截至2023年底在任的陸委會諮詢委員包含學者吳介民、沈伯洋、邱俊榮、林志潔、林富男、姜皇池、郭育仁、陳子昂、陳志柔、陳松興、馬振坤、寇健文、張五岳、張建一、張峻豪、張國城、張傳章、張顯超、董立文、蔡季廷、謝穎青等。其中身分為台北大學犯罪學研究所副教授兼所長的沈伯洋，已於今年初當選為民進黨不分區立委。另外諮委當中還設有政黨代表，民進黨代表為吳峻鋕、國民黨代表為何思慎、民眾黨代表為林富男、時代力量代表為劉岫靈。