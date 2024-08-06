美媒：太陽能板占農田損糧產 習近平方針現矛盾

太陽能是中國大力推動的產業之一，但一些地方占用耕地大量架設太陽能板，卻遭央視曝光。美媒分析，這代表中國官方擔心，此舉會危及中共總書記習近平確保糧食自給自足的目標，也凸顯習近平的大政方針有時會在實際操作上自相矛盾。

華爾街日報今天報導，央視今年稍早曾披露，在糧食主產區湖北省安陸市木梓鄉，面積數百英畝、2019年由當地官方推動的「高標準農田」，卻被大量太陽能板覆蓋。當地農民反映，他們的稻穀產量因此下降了約80%。

央視報導並警告，雖然太陽能行業值得支持，但「再好的產業，也不能違反國家法規，違背中央決策。耕地保護，是涉及國家安全戰略的大事」。

這項報導提到，由於可再生能源需求激增，太陽能發電的利潤已趨於豐厚，尤其在國家提供補貼的情況下，中國一些企業、地方官員和農民正試圖通過改變耕地用途獲利，但這違背了中國政府禁止開發耕地的指令。

報導直指，央視曝光的耕地被太陽能板占用及其他類似事件，凸顯了習近平的大政方針，有時會在實際操作中產生矛盾。

這項報導說，習近平2020年曾表示，「早在2013年，我就講過要像保護大熊貓那樣保護耕地」；他還曾指示要堅決守住「18億畝耕地紅線」，這是為了確保中國對進口的依賴不會加劇，包括來自美國等地的大豆。

然而，習近平也曾呼籲地方官員推廣可再生能源，以實現減少碳排放及降低對進口石油、煤炭的依賴。而中國政府的支持舉措，包括對太陽能和風能企業的補貼、低利貸款和稅賦減免，且從小型初創企業到大型上市公司和國企在包含在內。

中國太陽能發電設施占用了多少土地，目前沒有官方統計。但官方數據顯示，2023年中國新增太陽能裝機容量將近2.17億千瓦，年增率達55%。

根據能源研究機構統計，2023年全球新增太陽能裝機容量中，中國的比重超過一半。分析師指出，為了實現習近平提出的爭取2060年前實現「碳中和」的目標，中國需要將太陽能裝機容量，從2020年的水準擴展約14倍。

文章指出太陽能發電占用耕地的現象，事實上存在於全球。但中國研究人員以2018年為研究對象指出，當年全球因在耕地開發太陽能發電設施而造成的糧食生產損失，足以在1年內養活430萬人，其中1/3損失歸因於中國太陽能發電的激增。

而中國太陽能發電占用耕地的情況，又有東西之別。報導指出，中國西部的太陽能發電與農業之間的衝突較少，因為西部有更多的空地，降雨量少，不適合耕作；但在東部，隨著太陽能企業的擴張，與農業之間的競爭變得更加直接。

雖然官員們試圖透過推廣「農光互補」政策，也就是在安裝太陽能板的同時，土地仍可用於耕作或放牧，但實際上，中國一些太陽能企業並沒有在農作物上投入太多精力。同時，在中國房市蕭條的背景下，地方政府背負沉重債務，只要太陽能企業能帶來投資、稅收和就業機會，地方政府對此往往會睜一隻眼閉一隻眼。

報導指出，儘管中國政府仍在為太陽能建設提供補貼，但也一直在懲罰那些以犧牲農業為代價而獲取政府補貼的企業和官員。同時，中國政府2023年發布指令，要求不得在農田、草原或受保護的林地上建設太陽能設施，有些省分則已先暫停了新的太陽能開發案。