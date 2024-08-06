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陸體育官員被指網上言論「偏美諷中」 遭官方調查

中央社／ 台北6日電
中國國家體育總局官員袁昊然。圖／擷自《南方日報》
中國國家體育總局官員袁昊然。圖／擷自《南方日報》

中國國家體育總局官員袁昊然日前有關巴黎奧運的網上發文，被指是偏袒美國、批評自己國家的轉播媒體，招致網友抨擊。國家體育總局今天通報已開始調查處理。

據中國體育報的微信公眾號，國家體育總局有關負責人6日通報，近日網上出現質疑總局下屬單位幹部袁某某透過個人社交媒體發布不當言論的消息，當局已關注到相關情況，並立即開始調查處理。

負責人稱，網路空間不是法外之地，國家體育總局堅決落實全面從嚴治黨部署，嚴格管理監督黨員幹部言行，嚴肅查處違規違紀違法行為，絕不姑息。

星島網報導，「袁某某」指的是國家體育總局自行車擊劍運動管理中心副主任袁昊然，網名「混合泳」。

根據留存的微博截圖，袁昊然在2日就近期討論度很高的美國游泳運動員「紫臉」話題發表意見。他認為問題源於中國某家轉播公司螢幕偏色的結果，並分析其他各種可能性。

針對為何大陸選手沒有出現臉部呈現紅色，貼文稱：「我看不到直播也不好解釋，是不是因為他們（美國選手）皮白？」並以「天朝運動員」指稱大陸參賽者。

袁昊然被許多網友質疑，其言論是在偏袒美國，為美國辯解。有人甚至向國家紀監委舉報。最終袁昊然緊急刪除微博，更將帳號封閉。

報導說，袁昊然過往的網路言論還被翻出，在南海、台海、涉疆等話題，他的言論均與官方主旋律不同。

巴黎奧運 美國 運動 體育

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