示警中共對台法律戰 陸委會主委邱垂正：「五路並進」形容法律

陸委會主委邱垂正示警中共對台法律戰作為，以「五路並進」形容幾個層面的法律作為趨勢，並在兩岸關係上再度提及賴總統就職演說，「呼籲北京當局用心體會」。

邱垂正6日下午出席由聯電創辦人曹興誠贊助支持的遠景基金會與美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）合辦之「中國反分裂國家法與法律戰之影響」（PRC’s Anti-Secession Lawfare and its Implications） 座談會。他在致詞時提到，中共對台法律戰由來已久，主要是以「反獨、促統、促融」為核心，企圖透過單邊立法認定，將域內法律效力向域外延伸，侵害我國家主權，鋪墊統一之法理基礎，達成「強制性統一」目的。

邱垂正舉出五種樣態形容法律戰。首先是「推進併吞台灣的法理基礎」，包含透過「反獨促統」法制化，如中共憲法序言寫入「台灣是中華人民共和國神聖領土的一部分」及完成統一是台灣同胞職責；2005年制定「反分裂國家法」，為啟動非和平手段劃設紅線；2015年制定「國家安全法」亦明定台灣人有維護中國統一的義務。近年中共更有部分學者拋出制定「國家統一法」、「反分裂法施行細則」等倡議，企圖為統一台灣提供更多法律依據。

其次是「長臂管轄、威懾境外」，其2015年起通過系列國安立法，如「國家安全法」、「反間諜法」等，並運用「不確定法律概念」入人於罪，大幅提高境外人士在陸風險。此外，自2021年開始公布「台獨頑固分子」清單，陸續將我方高階官員及其家屬及相關機構、企業、媒體等人士列入，企圖造成寒蟬效應。近期更發布懲治台獨「意見」，對「台獨頑固分子」定罪、量刑標準和程序規範作出明確規定，企圖推進對台「內國化」管治及長臂管轄效力，加強對台恫嚇。

第三是「推動台海『內海化』」，如2020年起發布「海警法」、「海上交通安全法」、「國內航行海船法定檢驗技術規則」等海域管理法令，透過模糊主張，將台灣海峽解釋為中共管轄海域，並賦予海域執法依據；另外聲稱台灣海峽非國際水域，兩岸間不存在所謂海峽中線及禁限制水域，並運用共軍機、艦擾台及灰色地帶手段，「單邊破壞兩岸長期默契及台海和平穩定現狀」。

第四是「曲解聯大決議文，矮化並打壓台灣」，邱垂正表示中共當局一再錯誤引用聯大2758號決議與其所謂「一中原則」進行連結，阻撓台灣參與國際組織與活動，企圖矮化我國家主權地位、孤立台灣。近年更積極在國際互動的公報、聯合聲明等文件中，要求相關國家支持其統一台灣政策。

最後是「制定反外力介入法規，企圖孤立台灣」，中共自2019年起，陸續實施「不可靠實體清單」、2021年頒布「反外國制裁法」，以反制國際制裁。並於2023年制定「對外關係法」，以損及其主權、安全、發展等利益為由，對友台國家採取反制與限制措施，企迫使外國改變對台灣的態度。

邱垂正強調中共對台法律戰是「五路並進」，對台灣民眾沒有任何拘束力，只會嚴重傷害兩岸的正常往來，挑起兩岸人民對立，升高兩岸敵意螺旋。他呼籲美國等理念相近國家「繼續支持台灣，共同反對中共藉法律戰矮化中華民國主權，恫嚇台灣人民與國際社會」。

他也再次重申，賴總統就職演說已闡明，兩岸政策將延續蔡總統「四個堅持」，包括「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」等，且以追求台海和平、互利互惠、共存共榮為兩岸共同目標，「呼籲北京當局用心體會，正視兩岸現實及台灣主流民意，以務實態度與台灣民選合法政府進行溝通對話」，透過堆疊善意及互信，促進雙方互動的正向循環。